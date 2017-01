Nando González ya ve la luz al final del túnel. Tras superar la lesión de rodilla que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de octubre, el medio centro defensivo del Cacereño encara con ilusión la recta final de su recuperación: «Ya estoy haciendo entrenamientos enteros con el equipo y ahora lo que queda es ponerse al mismo nivel que mis compañeros, que no es tarea fácil».

Según los cálculos del futbolista catalán, en un par de semanas podrá tener ya el ritmo adecuado como para poder entrar en competición, siempre y cuando así lo desee el técnico Adolfo Muñoz: «Si por mí fuera, entraría ya, pero físicamente no estoy al nivel de los compañeros. Como mucho en dos semanas podré estar disponible».

El jugador reconoce que los últimos meses no han sido fáciles: «A nadie le gusta tener una lesión de rodilla, que siempre suelen ser complicadas. Me rompí los dos meniscos y me dijeron que tuviera calma, paciencia y tranquilidad. Es algo que se cura con tiempo y trabajo. Durante estos meses he tenido el apoyo del club, del cuerpo técnico y de mis compañeros en todo momento. No he tenido presión. Lo importante era que me recuperara bien para no tener problemas más tarde».

«Sabemos en qué hemos fallado, por lo que podremos poner remedio. No podemos quitarnos el mono de trabajo»

La reaparición de Nando González será algo así como un fichaje de invierno para el equipo verde. Un futbolista que enriquecerá la oferta defensiva del líder. «Soy un jugador de equipo y siempre aporto mi granito de arena. Si me toca participar, daré lo máximo. Si no es el caso, también lo haré en otra faceta en la que me toque ayudar».

¿Cómo ve al equipo desde la barrera? «El grupo está bien. Hemos tenido en casa esos tres tropiezos contra equipos de arriba, pero nos hemos ganado el derecho a tropezar. Para eso hemos sacado antes esa ventaja de puntos. Todos estamos con mucha confianza. Lo importante es que sabemos en qué hemos fallado, por lo que podremos poner remedio». Sobre lo que se avecina, es claro: «Sabemos que en ningún momento podemos quitarnos el mono de trabajo».