El Badajoz da un paso al frente

El Badajoz vuelve a coger impulso en su lucha por el campeonato. Los blanquinegros han metido la directa para emprender la reconquista del liderato. Cuatro victorias consecutivas y nueve en las últimas diez jornadas ponen a los de Agustín Izquierdo a tiro de la primera plaza. De nuevo están a un punto del Cacereño. La misma situación que hace cinco jornadas antes de caer en Coria, precisamente el mismo rival que ahora ha permitido acercarse a los pacenses y comprimir por abajo también la pelea por la fase de ascenso con su triunfo en el Príncipe Felipe.

El Badajoz sale fortalecido de Azuaga no sólo por su muestra de poderío en una de las salidas más comprometidas, sino también por una jornada que se le puso de cara al ser el único de los cinco primeros que logró ganar. Pero al técnico blanquinegro esta circunstancia no le cambia el discurso y emplaza a valorar los resultados a final de liga. «Ha ganado el Badajoz, que es lo más importante. Lo demás me importa poco», precisaba tras la victoria ante el tercer clasificado.

El conjunto pacense retoma el pulso por el liderato con un golpe de autoridad en Azuaga frente al tercer clasificado. «Es para estar satisfechos por parte de todo el mundo. Creo que hemos hecho un partido muy completo los 90 minutos y el resultado es justo por lo que se ha visto en el campo», reconocía Izquierdo.

«Necesitamos a todo el mundo y el que salga tiene que hacerlo al cien por cien», señala Izquierdo

El Badajoz ya es el equipo más goleador (60) y el menos goleado (8) del grupo extremeño, además del que menos partidos ha perdido junto al Don Benito (2). «El potencial ofensivo del Azuaga es importante y han tirado una vez en la segunda parte. Eso habla muy bien de mi equipo y ofensivamente hemos estado muy bien», apuntó el preparador de Campillo de Llerena tras el partido. Los blanquinegros dejaron sin efecto la vocación goleadora del Azuaga, que se quedó sin ver puerta por segunda vez esta temporada. «Le hemos sometido mucho, hemos estado muy bien en el apartado ofensivo y ejercido muy buena presión. Hoy es mérito del Badajoz», subrayaba el técnico.

El cuadro pacense debe refrendar ahora sus aspiraciones en el carrusel de platos fuertes que le depara el calendario. El primero, este domingo con la visita del Jerez al Nuevo Vivero. Una cita en la que Agustín Izquierdo no se podrá sentar en el banquillo por su expulsión en Azuaga. «He cometido un error, me dio la sensación que había salido el balón, la controlé y el árbitro me dijo que con el nuevo reglamento es expulsión. He cometido un error y lo acepto», asumía. A pesar de la trascendencia del choque frente a un equipo que las últimas semanas está llamando a las puertas de la fase de ascenso en una dura pugna con el Don Benito, Izquierdo aparca cualquier planteamiento sobre el encuentro hasta el jueves. «El Jerez es un rival difícil como todos, pero lo impotante ahora es pensar en el Lorca, el viaje y después ya pensaremos en el Jerez. Como siempre digo, objetivos cortos y cercanos».

Viaje a Lorca

En ese sentido, el club pacense ya tiene decidido viajar por segunda vez en una semana a Lorca para la vuelta de octavos de la Copa Federación. Aunque para este nuevo desplazamiento podría cambiar el autobús por vehículos particulares. Será una buena oportunidad para ver en la titularidad a jugadores como Joaqui Flores, que reapareció con gol en Azuaga tras una lesión, y el último fichaje Javi López y recuperen el ritmo de partidos. «Javi tiene que coger ahora muchos hábitos que tenemos adquiridos. Joselu está muy bien y hay que ganarse el puesto. La segunda vuelta es muy larga y necesitamos a todo el mundo al máximo rendimiento. Va a haber partidos para todos y el que salga tiene que hacerlo al cien por cien».

Esta nueva salida trastoca la preparación del técnico blaquinegro en unas semanas claves para el Badajoz con los compromisos inminentes de Jerez, Calamonte, Cacereño, Moralo y Plasencia. «Tenemos que cambiar la planificación de la semana otra vez, pero hay que adaptarse a las circunstancias y los chicos en eses aspecto están muy bien».