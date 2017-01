Álex Martín dimitirá como técnico del Díter, pero cuando el club le pague

El cuerpo técnico del Díter Zafra, el el preparador Álex Martín a la cabeza, emitió ayer un comunicado vía redes sociales en el que denuncia públicamente la grave situación económica y de impagos en la que, a su juicio, se encuentra la entidad segedana. Un escrito vía twitter en el que menciona que dimitirá en bloque, aunque añade que antes el club deberá pagarle lo adeudado. «Debido a la insostenible situación de impagos y pésima gestión en cuestión de altas y bajas en la que nos encontramos en estos momentos, este cuerpo técnico dirigido por mí ha comunicado al presidente que presentará su dimisión irrevocable en el momento en el que se le pague todo lo que se le adeuda, no antes. Con el fin de no hacerle más daño al club renunciamos a cobrar el resto del contrato, solo queremos cobrar nuestro trabajo, esfuerzo y dinero que hemos invertido en combustible», señala el escrito.

Martín denuncia las lamentables condiciones en las que trabaja el equipo y no elude la responsabilidad del mismo en la mala situación deportiva. Desmiente que la plantilla no esté entrenando afirmando que lo hace cuatro veces por semana al principio y ahora en enero dos veces semanales, «debido a que tanto jugadores como cuerpo técnico no podemos costearnos más desplazamientos». Un comunicado que emana del cuerpo técnico para dar más consistencia a la problemática del vestuario, que según se lamenta, «se encuentra en las mismas condiciones que este cuerpo técnico». Concluye dando las gracias a la afición segedana y al Frente Azul.