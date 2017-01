La UPP vuelve a reengancharse

La UP Plasencia sigue empeñado en hacer la goma. El equipo placentino no quiere quedarse en tierra de nadie y una vez más vuelve a estrechar distancias sobre los puestos de playoffs de ascenso. Antes del domingo se encontraban a ocho puntos. Ahora, a solo seis. Su última victoria ante el Amanecer (3-2) renueva sus opciones de cara a los últimos 16 partidos de liga, pero para pensar en grande deberá mejorar sus prestaciones fuera de casa, la gran cruz de la UPP esta temporada.

UP PLASENCIA AMANECER 3-2 UP Plasencia: Manolo; Caco, Muguruza, Juanals, Borrallo, Schuster, Bugatto, Sergio Sánchez (Adri, min. 84), José Mari (Pedro Gilarte, min. 62), Alberto Núñez (Juanito, min. 69) y Luismi. Amanecer: Sergio, David Sánchez, Nieves, Herrera, Pavón (Tomás, min. 6), Chori, José Antonio, Chavalés, Manolo (Edinho, min. 74), Iván (Lucas, min. 76) y Rai. Goles: 1-0: Alberto Núñez, min. 15. 1-1: Chavalés, min. 17. 2-1: Borrallo, min. 57. 2-2: Chavalés, min. 67. 3-2: Luismi, min. 78. Árbitro: González Umbert. Mostró tarjetas amarillas a Sergio Sánchez, Luismi, Schuster, Borrallo y Juanito, de la UP Plasencia; y a David Sánchez y Manolo, del Amanecer. Incidencias: Estadio Municipal de Plasencia, 500 espectadores.

El encuentro entre la UP Plasencia y el Amanecer tuvo un ritmo endiablado y al que no le faltó de nada. Ni ocasiones (hasta cuatro balones en los palos), ni goles (un total de cinco). Ambos equipos tuvieron que lidiar con numerosas bajas -los de Sierra de Fuentes solo presentaron 14 jugadores-, pero eso no hizo decrecer el espectáculo. Tampoco faltaron las acciones polémicas. En este sentido, el colegiado decidió desde el minuto 1 que no iba a sancionar nada dentro de las áreas y eso a la larga perjudicó más a la UPP, sobre todo porque fue el que más buscó la portería contraria.

Autoridad

El Plasencia comenzó dominando con autoridad y pronto se adelantó en el marcador, tras un saque de esquina botado por Sergio Sánchez y rematado de cabeza por Alberto Núñez en el segundo palo (1-0, m.15). Parecía que el terreno estaba abonado para que la UPP pudiera hacerse con un triunfo cómodo, pero dos minutos después el Amanecer puso el 1-1 en su primer acercamiento. Fue tras el saque de una falta rápida que Chavalés aprovechó para batir a Manolo de disparo cruzado.

A partir de ahí, la primera parte transcurrió entre protestas locales ante lo que consideraban claros penaltis. Primero tras un disparo de Núñez que se encontró con el cuerpo (o el brazo) de David Sánchez y luego tras un posible derribo a Sergio Sánchez dentro del área.

El Amanecer tampoco renunció al ataque, casi siempre confiado a las acciones de Chavalés. En el minuto 30, desde fuera del área, golpeó en el larguero. También se encontró con el poste el placentino Luismi, casi al filo del descanso.

Tras la reanudación, el Plasencia salió con mucho más empuje. Tras un par de ocasiones claras, Borrallo abrió la lata tras convertir una falta directa desde 20 metros. El balón se fue a la escuadra (2-1). Casi a continuación, José Mari pudo sentenciar tras un cabezazo al poste. En el área contraria, el que no perdonó fue de nuevo Chavalés, al dibujar una parábola que se fue la escuadra (2-2, m.67).

A los de Pastelero les tocaba otra vez remar para superar esa barrera psicológica de verse igualado por dos veces. Incluso, Rai cabeceó al larguero en lo que hubiera sido una sorprendente remontada. Sin embargo, en la jugada siguiente, un envío largo a Luismi -que partió desde el centro del campo- dejó solo al capitán para superar a Sergio desde fuera del área en gran vaselina (3-2, m.78). Los visitantes reclamaron fuera de juego. De ahí hasta el final el Plasencia pudo sentenciar a la contra, pero también Rai disfrutó de un uno contra uno ante Manolo, pero su tiro resultó demasiado blando.

Ahora la UPP tratará de recuperar lesionados para la próxima jornada y saber qué hombres salen y cuáles llegan antes del 31 de enero.