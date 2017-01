El Valdivia emerge y diluye el 'efecto Curro' del Santa Amalia

El Santa Amalia se dejó tres puntos de oro en su estadio en el derbi de proximidad ante un Valdivia que resucita y frena la caída libre en que estaba inmerso. Lo que se había dado en llamar el 'efecto Curro' parece haberse desinflado en el cuadro amaliense, y la burbuja se ha pinchado volviendo a la cruda realidad, que no es otra que caer de nuevo en los puestos comprometidos y volver a flirtear con el descenso. Roberto, a seis minutos de la conclusión, anotaba el tanto que daba los tres puntos al Valdivia. El Santa Amalia sufre su segunda derrota consecutiva y tercera jornada sin ganar, por lo que el revulsivo que parecía haber encontrado con la llegada de Curro parece ya apagado.

0 SANTA AMALIA

1 VALDIVIA Santa Amalia: Rubén; Santi (Miguel Macías, min.86), Álvaro, Rubio, Puyer, Carlino, Cristian (Pla, min.58), Curro, Alex, Joaquín (Rico, min. 66) y Sergio Chino. Valdivia: Peters; Valentín, Roberto, Javi Vila, Jandri, Víctor Moriano, Gus, Jony (Rodrigo, min. 62), Ruco (Anxo, min. 46), Bola (Abraham, min. 71) y Karin. Gol: 0-1: Roberto, min. 84. Árbitro: Holcer Levato. Mostró cartulina amarilla al local Carlino y a los visitantes Valentín y Bola. Incidencias: Municipal de Deportes de Santa Amalia con 400 espectadores.

La primera media hora de juego fue de mucho desgaste, mucho centrocampismo y nula llegada a las áreas. A partir de ahí el Santa Amalia se desperezó un poco y consiguió crear hasta tres ocasiones para abrir el marcador en las botas de Sergio Chino primero y Cristian en dos ocasiones que se fueron al limbo.

La segunda parte estuvo más disputada y Antonio Mendoza logró sacar más tajada con los cambios que Edu Jurado, que no consiguió la reacción esperada con la inclusión de Pla primero y Rico después. A los locales les faltó clarividencia con un Curro que no tuvo su tarde, lo que dio como resultado la nula llegada con peligro a la puerta rival.

El partido iba encaminado sin remedio hacia el reparto de puntos, pero a seis minutos para la conclusión, en el único disparo a puerta con peligro del Valdivia, Roberto daba la victoria a su equipo al rematar en el segundo palo un balón suelto, tras un saque de esquina.