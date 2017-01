El Pueblonuevo puntúa en el descuento

calamonte. Minuto 93. El Pueblonuevo al ataque, volcado sobre la puerta de Miguel López. Un balón al centro de la zaga, un hombre solo en dudoso fuera de juego... y gol de Juanpe. Y final del partido. El línea no marcó el centro del campo y el árbitro pitó el final sin que se sacara de centro.

CALAMONTE PUEBLONUEVO 1-1 CD Calamonte: Miguel López; Carlos (Diego, min. 60), Villegas, Saúl, Ñoño (Juanfe, min. 88); Pity, Écija, Álvaro, Enrique, Caldera (Iván, min. 75) y Carrasco. Atl. Pueblonuevo: Isaac; Tibero, Campos, Macarro, Luengo (Juanpe. min. 87); Valentín (Jaime, min. 60), Casero, Juanlu, José Luis, Juanma y Manu Goles: 1-0: Écija, min. 50. 1-1: Juanpe, min. 93. Árbitro: Sánchez Sánchez. Amonestó a Pity, Álvaro, Carrasco y Miguel de los locales y a Casero y Juanlu de los visitantes. Expulsó al local Enrique por agresión y al delegado de campo local., Venancio Caballero. Incidencias: Municipal de Calamonte. 700 espectadores

Julián Caro, el técnico visitante, satisfecho con un punto que incluso se le antojaba poco. Juan Pedro Sánchez, técnico del Calamonte, cabizbajo por lo ocurrido en la última jugada y sin querer hablar del colegiado, si bien señaló que la posición del atacante era ilegal, mientras que Julián Caro decía que no lo habá visto claro.

Por lo demás, el encuentro tuvo poca historia. El Pueblonuevo, que llegaba a Calamonte tras cinco derrotas consecutivas, se plantó en el campo con la firme idea de no perder. Bien plantado atrás (Caro es un gran técnico con mucha experiencia en la categoría) con mucha presencia en el centro del campo y prietas las filas. Con eso sabía que impediría que el Calamonte saliera con el balón controlado y pudiera abrir a las bandas, ayer tomadas por un buen Enrique y un enorme Caldera, que se reivindica a cada encuentro. Los blancos no hicieron una buena lectura del encuentro en la primera mitad. Con Pity en el mediocentro, adelantado a su posición natural de central, y con Álvaro más escorado a la banda, los locales no encontraron su juego y no se sentían cómodos sobre el tapete. Mucho juego de centro de campo y poca sensación de peligro por parte de ambas escuadras.

En la segunda mitad, siguió el Pueblonuevo con su juego. Y todo parecía condenado a otros 45 minutos iguales con dominio desigual. En el minuto cincuenta, Enrique bota un córner y Écija en el segundo palo marca de cabeza. El gol espoleó a los rojos, que con un gran Valentín y bien secundado por Juanlu y José Luis trataron de llevar peligro a la meta de Miguel. Una jugada en la banda izquierda del ataque visitante terminó con Enrique expulsado tras un rifirrafe con un rival que acabó en empujón del local y roja que mostró un Sánchez Sánchez al que la aficción local no pareció tenerle en gran estima.

Media hora jugó el Calamonte en inferioridad numérica, si bien los de Caro no lograron sacar el rendimiento deseado a esa superioridad más que al final. En definitiva, reparto de puntos en el Municipal y si bien los calamonteños no fueron notablemente superiores, el Pueblonuevo se llevó un punto que sólo buscó con fe en el tramo final del encuentro.