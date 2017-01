El Calamonte recibe a un Pueblonuevo en horas bajas

Llega el Pueblonuevo a Calamonte tras cinco derrotas consecutivas en los últimos cinco encuentros tras haber encajado quince goles y no conocer la victoria desde el 23 de octubre. Aún así, Juan Pedro Sánchez, el técnico del Calamonte no termina de fiarse. «El Pueblonuevo no es tan consistente en los resultados cmo en la temporada pasada y está en una zona media baja. Esperamos un equipo que juegue con balones muy directos, replegado atrás y que dependerá de con quién juegue arriba, aunque su idea de juego no varía mucho», señalaba Sánchez en la previa.

CALAMONTE-PUEBLONUEVO CD Calamonte: Miguel López; Villegas, Pity, Saúl, Ñoño; Juanfe, Écija, Álvaro, Enrique, Caldera y Carrasco. Atl. Pueblonuevo: Quintana; Tiveros, Campos, Nevado, Casado; Macarro, Jaime, Dani Luego, Martín Medel, Cidre y Casado. Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez. Campo y hora: Municipal de Calamonte, 12.00 horas.

«Nosotros vamos a mostrar la misma cara siendo aún más fuertes en defensa. Buscaremos el control del encuentro y del balón y nos iremos arriba, pero sin descuidar la zaga porque ellos saben aprovechar esas oportunidades y no podemos permitir que nos ocurra igual que ante el Arroyo (último encuentro en casa que concluyó con empate a uno) donde nos marcaron y nos tocó remar a contracorriente», afirmaba un técnico que no podrá contar con Mario, Vilorta y Perico y que aún mantenía la duda de Berna que, en un principio, sí ha entrado en la convocatoria aunque su participación no sería desde el inicio.