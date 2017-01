«Me siento en deuda con el Cacereño para devolverlo a 2ª B»

La paternidad le ha sentado de perlas a Aarón Fernández. Desde que tuviese a su primer vástago a principios de este mismo mes de enero, el capitán del Cacereño no solo no ha dejado de tener protagonismo en su equipo, sino que también ha podido celebrarlo con goles importantes, como el que abrió la lata frente al Amanecer o el que dio la victoria a los suyos este pasado domingo en el Municipal de Arroyo. «Estoy muy contento. Ha sido un buen regalo de Reyes».

Mirando el partido de Arroyo con perspectiva, Aarón considera que el Cacereño pecó de «exceso de relajación» tras conseguir adelantarse con un gol tempranero. Algo que, a su juicio, es la principal asignatura pendiente del grupo tras el regreso de las fiestas navideñas. «Es algo que ya tenemos hablado. Ninguno de los goles que nos han metido después del parón ha sido de jugada aislada, sino de errores puntuales debidos a la falta de concentración. Eso hay que cambiarlo porque son partidos que te pueden costar puntos y eso se puede lamentar a final de temporada. Por lo demás, el equipo está compitiendo muy bien».

Desde sus 18 años, Aarón ha desarrollado toda su trayectoria en Segunda División B. No obstante, este pasado verano no le importó dar un relativo paso atrás por un simple motivo: «Me siento en deuda con el Cacereño para devolverlo a Segunda B junto con toda la plantilla. Es una categoría nueva, pero me he adaptado muy bien. Se ha hecho una plantilla que tiene muchas ganas y el presidente está cumpliendo con todo. El vestuario está muy animado. La afición también está respondiendo cada vez más. Los que vienen siempre lo dan todo. También se ve por las redes sociales que la gente está con nosotros».

¿Y qué hay sobre la lucha sin cuartel entre Cacereño y Badajoz por el liderato? «Está claro que no nos permite fallar, pero dependemos de nosotros mismos».

Minaya

Por otra parte, a falta de las pruebas definitivas, la lesión de Fran Minaya podría quedarse en un esguince de rodilla, que le tendría apartado entre dos y tres semanas de los terrenos de juego.