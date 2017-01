El Cacereño quiere seguir fuerte

¿Quién hubiese dicho hace algunos pocos años en Segunda B que ambos clubes se verían las caras en enero de 2017 en esta tesitura? Habrá vencedores y vencidos, pero el escenario habla por sí solo y puede ser un tanto discordante. No es otro que el actual. El que es. El de la Tercera extremeña.

ARROYO-CACEREÑO Arroyo CP: Alberto Vaquero; Jairo, Alejandro, Ángel, Tomás, Alberto Díaz, Javi Corchado, Valenzuela, Rai, Villa y Asier. CP Cacereño: Camacho; Carlos García, Santi Polo, Asiel, Mansilla, Elías Molina, Aarón, Nando Copete, Pino, Fran Minaya y Martins. Árbitro: Carrasco Borrero. Campo y hora: Municipal de Arroyo de la Luz, 17.00 horas.

Con el trasfondo de la cuarta competición liguera en importancia, Arroyo y Cacereño se verán hoy las caras con objetivos bien diferenciados. El Arroyo, la salvación; el Cacereño, el ascenso.

El líder se presenta en el césped artificial de un campo que a buen seguro no es ajeno a varios de los integrantes verdiblancos, como es el caso de Pino, Carlos García, Asiel, Santi Polo o el propio entrenador Adolfo Muñoz. Todos ellos con reciente pasado en la escuadra arlequinada y con la espinita de no haber logrado el objetivo del ascenso.

Pino, Carlos García, Asiel, Santi Polo o el propio entrenador Adolfo Muñoz regresan a Arroyo de la Luz

Por parte visitante, el Cacereño podrá contar con todos sus efectivos, al margen de Nando González y Kevin Levis. El medio centro catalán está inmerso en las sesiones preparatorias del equipo, aunque aún no está en la suficiente forma física como para regresar a la competición. En el caso del atacante argentino, todavía continúa dolorido de un golpe recibido antes el parón navideño en un partido amistoso en Malpartida de Cáceres. Por lo demás, el líder de la competición no tiene que lamentar la ausencia de jugadores por sanción, por lo que Adolfo Muñoz tendrá una amplia ofertar para armar su once inicial.

Por su parte, el Arroyo recibe al líder de la competición con una satisfacción; la de saber que puede plantar cara a cualquier equipo de la categoría. Y es que el Arroyo viene de empatar en un complicado campo, como es el del Calamonte. Un inicio superior en cuanto a puntos del que se dio en la primera vuelta, cuando pinchó en hueso en las primeras jornadas con muchos debutantes.

Para beneplácito del entrenador local, Javi Moreno, el Arroyo recuperará además a tres de sus hombres fijos en el once, como es el caso de Asier, Aitor y Valenzuela, quienes el pasado fin de semana ya cumplieron partido de sanción frente al Calamonte. Mientras, el Cacereño continúa mostrándose como un equipo fiable en el imperial objetivo de luchar por el ascenso. Lo saben en la carretera de Salamanca: «Va a ser una segunda vuelta a cara de perro», expresaba el técnico Adolfo Muñoz la pasada semana en sala de prensa refiriéndose a todo lo que resta de segunda vuelta.

Un mensaje con el que también coinciden en el resto del vestuario de un Cacereño que apela a la unión grupal para defender los buenos resultados obtenidos hasta el momento. «De aquí hasta final de temporada van a ser todo finales», manifestaba el veterano lateral izquierdo Santi Polo.

Hoy se prevé un buen ambiente en las gradas del Municipal de Arroyo de la Luz, pues se calcula que sean decenas los aficionados del Cacereño las que se desplacen a tierras arroyanas para poder seguir el encuentro en vivo.