El Don Benito quiere volver a la victoria

El Don Benito visita el feudo del Extremadura B con una sola cosa en mete: volver a ganar después de dos partidos. El conjunto de Emilio Sosa busca volver a conseguir los tres puntos y afianzar su posición en los puestos de liguilla de ascenso. Por su parte, el filial azulgrana quiere conseguir de nuevo una victoria que le acerque a su objetivo de la salvación.

EXTREMADURA B-DON BENITO Extremadura B: Tienza; Hipólito, Lolo, José Antonio, Terroso; Perera, Izquierdo, Carvajal, Miguel Rubia, Juanra; y David Cruz. Don Benito: Sebas Gil; Ricardo Durán, Garretas, Germán, Trinidad; Gonzalo, Ramiro, Patri, Javi Asensio; Abraham Pozo y Miguel Ángel. Árbitro: Paredes Carrasco. Campo y hora: Antonio Álvarez 'Ito', 17.00.

El Don Benito llega a Almendralejo después del tropiezo en forma de empate ante el Fuente de Cantos la pasada jornada. Sin embargo, no ha sido ese punto lo que ha marcado la semana de entrenamientos, sino el adiós de Ruby, que dejaba el pasado miércoles de pertenecer al club por motivos laborales.

Pese a ello, los de Emilio Sosa llegan a este partido con «ilusión y ambición», en palabras del técnico rojiblanco. Para Sosa se trata de un encuentro complicado, en un campo difícil, donde ni Badajoz, ni Cacereño han conseguido ganar, y el Azuaga perdió frente a ellos en su propio campo. «Eso habla del potencial de este equipo, pese a ocupar plaza en la parte baja. Tiene muy buenos jugadores del mediocentro para delante y compiten de maravilla», apunta el manchego.

Pese a la salida de Ruby, Sosa señala que el centro del campo está bien cubierto con jugadores como Patri, Ramiro o Gonzalo, por lo que insiste en que su objetivo ahora es un refuerzo en la delantera, que podría llegar la próxima semana.

Mientras tanto, el filial azulgrana busca hacerse fuerte en casa en el primer partido en su feudo de esta segunda vuelta. Los de Almendralejo dejaron escapar muchos puntos en el Municipal 'Ito' durante la primero parte de la temporada, por lo que si quieren amarrar la salvación deben hacer de su campo un fortín, comenzando por el partido ante el Don Benito.

El Don Benito viaja con varios jugadores en duda; mientras que el técnico del Extremadura B, Luismi Patiño, no podrá contar con los lesionados Cielo, Nevado y Andrés; ni con el sancionado Leandro. El conjunto de Almendralejo encara un complicado encuentro con varias bajas importantes, aunque Patiño no realizará muchos cambios con respecto al once que consiguió el empate en Santa Amalia.