Dieguito deja la UPP para jugar en Gibraltar

PLASENCIA. Dieguito deja la UP Plasencia. El jugador y el club han llegado a un acuerdo para facilitar su salida después de que la semana previa el mediapunta gaditano comunicara su deseo de salir por las ofertas deportivas que tenía sobre la mesa. El último partido de liga ya descansó en la grada, pero fue ayer cuando completó su entrenamiento y se despidió de sus compañeros.

El fútbol griego a través del Olympiakos Volou -donde militó hace dos años- había mostrado interés por Dieguito, pero al final el jugador se ha decantado por la oferta del Lincoln FC de Gibraltar. Su objetivo es disputar a partir del mes de junio la previa de la UEFA Champions League. Ya el año pasado, el conjunto del Peñón llegó a segunda ronda y cayó ante el Celtic de Glasgow. Previamente, había eliminado al Tallinna FC Flora, campeón de Finlandia.

La marcha de Dieguito supone una baja sensible para la UP Plasencia. El de Puerto Real era el quinto jugador de la plantilla con más minutos disputados y con tres goles el cuarto máximo realizador. La UP Plasencia ha recibido una compensación económica para dar la carta de libertad a Dieguito, aunque de momento no hay previstos fichajes para suplir su baja.