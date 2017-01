Tablas agridulces

No siempre se lleva el premio quien más lo merece. Y es que en la tarde de ayer el cuadro de Emilio Sosa fue a los puntos mejor que un digno Fuente de Cantos, que estuvo cerca de llevarse la victoria, pero que tuvo que conformarse con las tablas.

DON BENITO FUENTE DE CANTOS 1-1 Don Benito: Sebas; Trinidad, Garretas (Patri JR, min.88), Moruno, Gonzalo (Pelu, min.59), Miguel Ángel (Javi Asensio, min.59), Cristian Beltrán, Jorge Caballero, Germán, Ruby y Abraham Pozo. Fuente de Cantos: Burgui; Diego Romero, Dieguito, Eladio, Borja, Juanlu, Jesús Toy, Martos, Joserra, Mario (Sergio, min.92) y Tejero (Rubio, min.68). Goles: 0-1, min.23: Mario. 1-1, min.61: Trinidad. Árbitro: Borja Villa Maestre. Por el Don Benito amarilla a Ruby (min.59). Por el Fuente a Jesús Toy (min.17). Incidencias: Municipal Vicente Sanz. 600 espectadores.

La primera entrega tuvo opciones -pocas más allá del gol-, pero estuvo lejos de provocar taquicardias en los corazones. El once calabazón despertó el choque buscando a Miguel Ángel, pero lo único que halló fue el cerrojo que puso la zaga fuentecanteña. El primer aviso tuvo acento ajeno en las botas de Tejero. Su disparo se iba directamente fuera a los diez minutos y Pozo replicó poco después, pero con idéntica fortuna. El marcador se movió a balón parado. Una de esas innumerables faltas en terreno de nadie, diez metros más allá del círculo central, brindaba la opción y lo que fue mejor: el gol. Mario golpeó la bola con furia y el arquero de la Zarza, Sebas Gil, no reaccionó mientras se colaba en su portería. Corría el minuto 23.

El cuadro visitante dio un pasito atrás para guardar la cosecha y ello insufló algo más de brío a los calabazones. Moruno condujo una buena opción personal, pero se encontró con la muralla verde a ocho del final. Un centro-chut de Jorge Caballero desde la esquina echó el telón al primer episodio.

El once visitante saltó con brío del vestuario y suya fue la primera ocasión sobre el marco rival. Joserra peinaba con malas intenciones pero el cuero era para Sebas (min.48). Un simple fogonazo que dio paso al monólogo rojiblanco en la segunda entrega. Moruno ponía en apuros a Burgui y cada minuto que pasaba veía subir las pulsaciones del Fuente de Cantos. De vez en cuando asomaba, sí, como un cabezazo cándido e ingenuo de Borja que apenas inmutó a Sebas (min. 60) y poco más. Todo se tenía de rojiblanco: las ganas, los remates... pero no los goles. El Don Benito seguía arrinconando contra las cuerdas al conjunto fuentecanteño hasta que llamaron a Trinidad y desplegó un crochet desde 25 metros que mandó a la lona al Fuente de Cantos. Las tablas hacían justicia y restaba media hora por disputar. Todo un mundo, la verdad. El emeritense Pelu y Abraham Pozo (partidazo mayúsculo el suyo ayer) se marcaron un tango en el área que sacó colores a todos los zagueros verdes pero Burgui tapaba la opción a nueve del final. La tuvo Patri junior nada más saltar al terreno de juego pero Burgui estuvo más hábil y evaporó la opción del jugador calabazón (min. 87). No hubo tiempo para más y ambas conjuntos sellaron las tablas.