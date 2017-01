«El estado del campo es lamentable. Merecemos más respeto del Ayuntamiento»

La alegría por la victoria se vio empañada por el estado del terreno de juego. José Diego Pastelero hizo público el enfado del club en rueda de prensa. «Su estado es lamentable. La junta directiva está haciendo un esfuerzo enorme, pero no tiene apoyos de ningún tipo. Y me refiero a las instituciones. No tenemos campo para entrenar. No podemos entrenar los sábados porque no hay instalaciones. Los lunes y los miércoles nos dejan medio campo, compartido con cualquier equipo de fútbol base...». «Merecemos más respeto, en este caso del Ayuntamiento. El trato que nos dan no se corresponde al que merece el equipo más representativo de la ciudad. No se le pasa el rulo al campo, hemos tenido problemas de agua caliente, las líneas del campo son una auténtica vergüenza. Llevamos dos meses sin entrar y el campo está en las peores condiciones de la temporada».