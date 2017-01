Puntería, la cuesta de enero del Badajoz

La cuesta de enero del CD Badajoz se centró en su falta de puntería, evidenciada este domingo ante un colista La Estrella que hizo su partido en el Nuevo Vivero, animado por sus dos recientes victorias, y casi le sale bien. A los blanquinegros les costó un mundo inaugurar el marcador y casi otro dejarlo cerrado con el 2-0. No pasó ningún apuro ante un cuadro santeño inédito en ataque, pero dejó patente la ausencia de un delantero que resuelva en estos compromisos que se atascan por la falta de acierto o, simplemente, por la mala suerte. No se le suele dar bien al Badajoz los primeros choques del año y el duelo matinal del ‘Día de la Familia’ fue prueba de ello, aunque al menos fue dueño absoluto de la cita, obtuvo los tres puntos y su lucha por el liderato permanece intacta.

marcador 2 Badajoz

0 La Estrella

Agustín Izquierdo solventó la ausencia de dos de sus centrales específicos situando en el once a Rodao acompañando a Pozo en el eje de la zaga. Chechu y Gallego ocuparon los laterales con Parada en su posición de mediocentro, José Ángel en la organización del juego con Adri y Ruano en los extremos y Gabri arriba junto a un Adri que intercambiaba funciones en ocasiones con el propio Herrera, quien solía caer hacia el centro. Por la ‘Yeyi’, un dibujo de grandes precauciones, agazapado atrás con dos líneas de cuatro que dieron problemas a los pacenses y con Ángel en punta para intentar cazar alguna contra.

Adri tendría la primera ocasión local con un disparo que se marchó por encima del travesaño después de una buena incursión por el flanco diestro. Cerca del minuto diez los blanquinegros pidieron penalti por una mano dentro del área que pareció clara aunque el colegiado apreció que al defensa le faltó voluntariedad. La eterna pregunta en estos casos. El trencilla estuvo lento en alguna entrada que pudo merecer amonestación y eso hizo que el juego se endureciera por momentos. En el minuto 20 sería Chechu quien lo intentaría de cabeza tras botar un saque de esquina José Ángel, pero su testarazo, algo complicado, se marchó muy alto. También a balón parado pudo abrir la lata Parada en el 24, pero tras varios rechaces se encontró una pelota inesperada a la que no pudo golpear con precisión. Un instante después, en un balón sí controlado por Ruano en el área, éste encontró la respuesta rápida del meta Ismael para taponar su potente lanzamiento. El Badajoz cada vez se aproximaba con más rotundidad.

Pasaba el cronómetro y el perseguidor del líder no era capaz de atravesar la tela de araña impuesta por Lorenzo Montaño. Y eso llevó a la precipitación y la inquietud. A Ruano las ganas de agradar le afectaron el sistema nervioso, carente de una tranquilidad que le hubiera beneficiado en algún lance. No fue el único. Al equipo se le vio muy impreciso, especialmente en los últimos metros, tal vez porque en la cercanía del descanso se esperaba un electrónico más favorable. A la pausa se llegaría con el empate a cero inicial y la sensación de que era el cuadro santeño quien imponía sus prestaciones defensivas sobre unos albinegros que no dispusieron de ocasiones francas ante el arco de Ismael.

Dato a dato CD Badajoz:Isi Jareño, Chechu, Pozo, Rodao, Gallego, José Ángel, Parada, Herrera (Javichu, m.83), Adri (Joselu, m.66), Ruano (Marco Rosa, m.77) y Gabri. La Estrella:Ismael, Antonio (Sayago, m.60), Nacho, Andrés, Carrasco, Carlos, Vergara, Juanma (Juanra, m.69), Rubén, Arturo (Tobi, m.55) y Ángel. Goles: 1-0, m.54: Adri.2-0, m.90: Joselu. Árbitro: Quijada Alcón. Amonestó por parte visitante a Carrasco, Antonio y Sayago; por parte local a Joselu. Estadio y hora: Nuevo Vivero. Alrededor de 2.400 espectadores.

Tras la reanudación, el 1-0 rondó el minuto 51 con un balón aéreo de José Ángel hacia Gabri, que casi en el área pequeña busca un remate interceptado por el arquero junto a la oposición de un defensa. Acto seguido sería Gallego de tiro cruzado y fuerte quien dispuso de opciones, pero la lata la abriría definitivamente Adri en el 54 en un balón que se paseó por el área sin que nadie fuera capaz de despejarlo. Empujó la pelota a la red y de paso liberó a los suyos, que incrementaron las acometidas en la búsqueda de un marcador más acorde a la diferencia entre ambos contendientes. José Ángel pudo ampliar diferencias en el 68, pero su volea le llegó mansa a Ismael. Luego Gabri sacaría un fuerte chut que se fue cerca del larguero en un saque de esquina que pudo significar el 2-0. De nuevo Gabri lo intentaría, pero su pase de la muerte no encontró quien diera la estocada. Joselu, que había entrado por Adri, disparó cruzado a un palmo de la cepa del poste izquierdo, pero el esférico no quería entrar.

Restaban veinte minutos y el Badajoz atosigaba a La Estrella para lograr un gol de la traquilidad que no asomaba. El marcador continuaba abierto pese a que el conjunto visitante no inquietó en ningún instante a Isi Jareño. Pero en fútbol cualquier cosa puede suceder porque no siempre se hace justicia en este deporte. En cualquier jugada podía llegar el segundo tanto, pero en cualquier accidente podría aparecer un empate ante el colista que hubiera supuesto un auténtico mazazo en el club pacense. Nada más entrar en el terreno de juego probó fortuna Marco Rosa, pero no era el día de las goleadas y el balón tropezó en la zaga. José Ángel botó una falta con mucha calidad apuntando a la escuadra, pero tampoco. Fue Joselu en una buena triangulación quien sumaría el 2-0 justo cuando se cumplía el tiempo. Gabri tuvo el 3-0 con la cabeza y con los pies pero el marcador no se movería, como las aspiraciones de un Badajoz al que le costó demasiado desnivelar el encuentro pero que sacó el resultado. La lucha continúa.