Calamonte y Arroyo buscan arrancar el 2017 con un victoria

El conjunto calamonteño y el de Arroyo de la Luz afrontan hoy el inicio de la segunda vuelta con la intención de puntuar. «El Arroyo cambió el proyecto, pero ese equipo que estuvo en Segunda B y que fue campeón de la Tercera y al que muchos daban por descendido sigo dando guerra y es un equipo que sigue siendo muy competitivo», señalaba Juan Pedro Sánchez, el técnico calamonteño en la previa del encuentro. «Nadie ha logrado golear al Arroyo. Es un equipo que se sitúa bien en el campo, que se repliega, y que aprovecha la velocidad de gente como Villa», afirmaba Sánchez.

CALAMONTE-ARROYO CD Calamonte: Miguel López; Carlos, Villegas, Saúl, Ñoño; Pity, Écija, Enrique, Berna, Vilorta y Perico. CP Arroyo: Alberto Vaquero; Jairo, Alejandro, Dani Ollero, Ángel; Alberto díaz, Javi Corchado, Valenzuela, Kevin, Villa y Juan Carlos. Árbitro: Carretero González. Campo y hora: Municipal de Calamonte. 12:00 horas

En cuanto a las bajas que presentará el Calamonte (Álvaro y Carrasco por gripe, y Juanfe y Mario por prescripción médica) el técnico local reconoce las dificultades tenidas para configurar un once ideal durante la primera vuelta. «Estamos acostumbrados a las bajas. Sacaremos un once competitivo», concluía el de Almendralejo, que tendrá que componer una defensa de circunstancias ante la baja de Hormigo y de Juanfe, además de recomponer el centro del campo, en el que no estará Alvarito y la delantera, donde Carrasco no estará.

Por su parte, el Arroyo pretende sacar tajada en su primer encuentro del año ante un equipo «dificultoso» como el calamonteño, tal y como reconoce el entrenador blanquiazul, Javi Moreno.

El cuerpo técnico de la escuadra arroyana tendrá que lamentar las ausencias de Aitor y Asier, dos de los indiscutibles y que tendrán que cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

A juicio de Moreno, sacar algo positivo en la cita de hoy no solo serviría para ganar moral, sino también para alejar a los fantasmas que aparecieron en el inicio de la primera vuelta de competición. Un equipo, el arroyano, que ya baraja refuerzos a corto plazo para intentar cumplir con la meta propuesta de la salvación.