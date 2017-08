Zarfino: «Es un lindo desafío poder ascender a Segunda» Zarfino, con la equipación azulgrana. :: hoy El jugador uruguayo espera que la temporada del Extremadura sea lo más ilusionante y fructífera posible RAÚL PEÑA Viernes, 11 agosto 2017, 07:36

almendralejo. El volante uruguayo Giovanni Zarfino ya es una realidad en Almendralejo. Tras llegar el miércoles a España y conocer a sus nuevos compañeros, el nuevo jugador azulgrana fue presentado oficialmente. A Zarfino se le ve seguro de sí mismo, con la confianza suficiente para ser importante en el proyecto azulgrana y con unas ganas tremendas de empezar a sumar: «Estoy convencido, y creo y confío en mí, de que me voy a dejar todo para estar cada semana con el equipo».

A Zarfino le gusta el proyecto azulgrana, la plantilla que se ha confeccionado y las ganas de la afición de hacer una buena campaña. El futbolista admite que todas estas variantes influyen mucho para que se haga una buena temporada. «Hay muy buenos jugadores, y eso te deja contento. Es un lindo desafío el poder ascender a Segunda». El jugador uruguayo no cree que el cambio de aires tanto de continente como de estilo de juego le vaya a condicionar mucho a la hora de demostrar su fútbol. Zarfino espera que su adaptación sea lo más rápida posible y pueda demostrar su juego desde las primeras jornadas de liga: «Es mi primera salida, pero pienso que me voy a adaptar rápido. Tenemos casi las mismas costumbres y el fútbol no se diferencia tanto, aunque allá puede que sea más aguerrido».

Zarfino tendrá mucha competencia en su puesto en el Extremadura. Tanto Pardo, como Fran Miranda y Airam Benito lucharán por un puesto con el uruguayo, aunque él cree que esta situación es beneficiosa para el grupo: «Tengo que hacerlo bien, tal y como lo hice en Danubio. Es bueno tener una competencia sana, porque eso hace que uno no afloje. Es una competencia linda. Hay buenos jugadores, y eso deja a uno contento».