ASCENSO A SEGUNDA B Zarfino, el héroe de Miranda de Ebro Zarfino junto a Fran Miranda en el partido ante el Mérida. / J. M. ROMERO Sus dos goles en Anduva propiciaron el pase del Extremadura a la final de la promoción hacia la categoría de plata RAÚL PEÑA Martes, 12 junio 2018, 08:04

Sus dos goles en Miranda de Ebro lo han metido de lleno en la historia del Extremadura. Es el héroe de Anduva. El uruguayo Giovanni Zarfino consiguió ser uno de los protagonistas del encuentro ante el Mirandés y del pase del Extremadura a la final de la promoción de ascenso a Segunda División. Pero él no se da importancia. «Hay que tener los pies sobre la tierra. Porque haya hecho dos goles en una semifinal no he logrado nada. Nadie me va a quitar el sueño de lo que quiero, haga tres, cuatro o cinco goles. Lo que quiero es que llegue la final y poder ascender», explica Zarfino. Una única meta para el uruguayo y sus compañeros: ser de Segunda División en dos semanas.

Eso sí, el centrocampista del Extremadura sí admite que es un plus conseguir los dos tantos que le dieron al equipo el pase a la siguiente ronda: «En lo personal estoy muy contento por conseguir los dos goles y darle la clasificación al equipo».

Pese a que juega en una posición retrasada en el terreno de juego, no es la primera vez que Zarfino consigue un doblete en un partido. Aun así, el uruguayo explica que este doblete es el más importante de su carrera hasta la fecha. «Ya marqué en dos ocasiones dos goles en un partido, en Boston River, pero no tan importantes como estos», indica.

Sobre el equipo, Zarfino añade que la victoria en Andavua ha rebosado de optimismo el vestuario azulgrana. Por eso, el centrocampista cree que el Extremadura debe darlo todo, pero siempre con los pies en el suelo. «El equipo está bien. La verdad es que muy motivado. El grupo está muy unido y muy contento, que es lo principal para poder lograr el ascenso, que es lo que queremos. Es lo más importante y estar tranquilo en el día a día, porque se está trabajando bien. Antes la situación se veía muy fea y gracias a Dios lo sacamos adelante, hicimos lo que teníamos que hacer y aquí estamos para dar pelea», sentencia Zarfino.

El Extremadura tendrá un contrincante ya conocido, el Cartagena, pero no por eso Gio Zarfino ve la eliminatoria más fácil. El uruguayo sabe que es un rival potente, y no quiere ningún tipo de confianzas. «El Cartagena ha demostrado que es un gran equipo, que juega muy bien con balón y que tiene jugadores potentes arriba. Ellos tienen la virtud de que hemos empatado con ellos en nuestra cancha y allí perdimos, pero ahora son partidos diferentes. No es lo mismo una final que un partido común», sentencia.

El propio jugador azulgrana también añade que la eliminatoria será muy igualada, entre dos equipos que ya se conocen y que tienen desde principio de temporada un objetivo común, el ascenso. Como todo será tan igualado, Zarfino aboga por correr más que el rival y dejarse la piel en el campo para poder celebrar un ascenso a Segunda División que para Almendralejo y Extremadura sería histórico. Un ascenso que ahora está más cerca gracias a su doblete en Anduva. «Creo que los partidos clave no es uno sólo, sino que son los 180 minutos. Cuando perdimos contra el Mirandés me fui con una sensación muy buena, porque sabía que habíamos sido superiores y que teníamos grandes oportunidades de pasar. Ahora arrancamos cero a cero, once contra once y tenemos que hacer un gol para poder pasar. Hay que correr cada pelota como si fuera la última y dejarnos la vida para poder ascender», apostilla Zarfino.