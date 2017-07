Xavi Annunziata y Javi Barrio se suman a Pablo Molina que ya posa de verde Pablo Molina. :: e. d. El nuevo lateral izquierdo del Villanovense fue presentado ayer, cuando se anunciaron también los fichajes del central y el mediapunta ESTRELLA DOMEQUE villanueva de la serena. Jueves, 6 julio 2017, 09:10

El lateral izquierdo Pablo Molina ya está en Villanueva, y ayer pudo conocer de primera mano las dos nuevas llegadas al club serón, el mediapunta, Xavi Annunziata, y el central Javi Barrio. El primero llega procedente del Caudal de Mieres y, por tanto, lo hace de la mano de Iván Ania. El tinerfeño sigue el mismo camino que el nuevo entrenador del Villanovense, tras completar una temporada en el equipo asturiano en el que ha disputado 32 partidos y ha logrado seis goles.

Formado en el Osasuna, equipo en el que llegó a debutar en Primera División, Annunziata pasó luego por el Huesca, en Segunda, Oviedo y Langreo, antes de llegar al Caudal. Mientras que el central riojano, de 26 años, llega del Sabadell, tras varias temporadas en el Racing, donde debutó en Segunda División y continuó en Segunda B. También ha pasado por Huracán de Valencia, Boiro y Guijuelo, por lo que conoce bien la categoría.

Molina llega con ganas

Pero ayer el protagonismo del club verde era para Pablo Molina, flamante fichaje que llega tras un año cedido por el Cádiz al Cacereño. Si bien ahora llega libre al Villanovense. «Ha mostrado mucho interés, ilusión y ganas de proyectarse aquí», explicaba el director general, Francis Bordallo durante la presentación.

Ya delante de los micrófonos, Molina se definió a sí mismo como «un jugador con coraje, pundonor, no soy cojo, pero soy más de dar guerra, trabajar y morir por el que tengo al lado, luego ya si eres bueno o no se va viendo con el paso del tiempo». Entre tanta sinceridad, el joven lateral reconoció que aún tiene margen de mejora. «Este año he crecido muchísimo, sabía que iba a ser un año duro, porque llegué demasiado tarde. Pero he aprendido lo malo del fútbol en la primera vuelta, que hay que estar preparado, trabajar en silencio para recoger lo que siembras, y así luego llegó la parte buena, consiguiendo lo que quería».

Si bien, en Cáceres la felicidad no fue completa. «Tengo la espinita clavada, porque me hubiera gustado ascender tanto colectivamente como individual, pero al final el salto ha sido individual y tengo que aprovecharlo», afirma con un acento gaditano que delata sus colores, el amarillo del Cádiz, algo que comparte con Iván Ania. «No he podido hablar con el entrenador, pero lo conozco bien, porque jugó en el Cádiz, equipo del que yo soy fanático. Espero que estos días podamos tener más contacto».