Willy: «Tenemos que sacar los puntos como sea» Willy celebra con Jesús Rubio su segundo gol del año. :: Brígido El capitán del Extremadura cree que ante el Granada B tienen que volver a la victoria sí o sí para hacer bueno el empate en Écija RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 27 septiembre 2017, 08:01

El Extremadura perdió en el último minuto de su partido ante el Écija dos puntos que le hubiesen aupado hasta la segunda posición, pero el gol de Álex Escardó a sólo unos instantes del final les privó de dormir en puestos de playoff de ascenso. Pese a ello, el equipo azulgrana es consciente de que mejoraron su imagen con respecto a los dos partidos fuera de casa, pero se volvieron a Almendralejo sin premio.

El capitán del Extremadura, Willy, cree que su equipo hizo un buen partido, pero que en el fútbol siempre hay errores, por lo que hay que saber convivir con ellos y saber superarlos todos juntos: «Hicimos un buen partido en Écija. Supimos a lo que fuimos a jugar y al final pues un error, que hay que contar con los errores, pues nos costó dos puntos. El equipo compitió muy bien y sabíamos lo que había que hacer, pero hay que seguir porque era un campo complicado».

Por ello, Willy espera que todos sean capaces de superar la situación y quedarse con lo positivo del partido de Écija. «Sabemos que el gol fue en un minuto complicado, pero en el equipo no estamos para lamentarnos. Hay que pensar en el siguiente partidos porque para nosotros todos son finales», admite el delantero de Torremejía.

«Hay que mirar el partido que viene e ir pasito a pasito. Mirar más allá es un error», explica Willy

Aún no ha llegado la primera victoria de los azulgranas fuera de casa y, pese a que esta última se escapó de una forma cruel, el capitán cree que su equipo debe mejorar la imagen lejos del Francisco de la Hera: «Nos ha faltado fuera de casa un poco más de saber competir, de saber llevar los partidos, pero el equipo está sabiendo reaccionar. Lo que interesa es estar pegados a los de arriba y que no se escapen».

Personalmente el ariete sigue demostrando que es incansable. Esta temporada partía como teórico suplente, y ha sabido superarse a sí mismo y darlo todo para estar en el 'once' inicial de Agustín Izquierdo, aunque cree que aún le queda tiempo para adaptarse perfectamente a sus compañeros. «Me encuentro bien. Estoy bien físicamente y la verdad es que nos estamos conociendo. Somos todos nuevos y estoy conociendo a los compañeros, pero el equipo va por el buen camino».

Partido a partido

Con la lección bien aprendida, Willy no mira más allá del partido ante el Granada B. Como repite en cada encuentro el Cholo Simeone, el delantero azulgrana quiere ir partido a partido, y hacer del Francisco de la Hera un fortín para poder estar arriba al final de temporada. «Hay que ir partido a partido, porque ningún rival es asequible. Hay que mirar el partido que viene e ir pasito a pasito. Mirar más allá es un error».

Pese a ello, Willy no esconde que el Extremadura está diseñado para estar arriba. El ariete sabe que el objetivo para esta temporada es ambicioso, por lo que espera que se puedan cumplir los retos fijados y estar en lo más alto en la jornada 38. De momento, el equipo sigue enganchado a los puestos de arriba, a sólo tres puntos de líder y a un punto de los puestos de playoff de ascenso. «El objetivo está claro, no vamos a pecar de falsa humildad. Tenemos que estar ahí hasta el final. Tenemos que sacar los puntos como sea, no tiene nada que ver jugar bien o mal, hay que sacar los puntos», sentencia el capitán del Extremadura.