Willy y Jairo, dudas en el Extremadura para el derbi ante el Villanovense

El Extremadura afronta el derbi de mañana ante el Villanovense con varias bajas seguras y con varias incógnitas en el ataque azulgrana. Jairo y Willy aún no están confirmados para el partido del Romero Cuerda. El extremo canario no ha podido entrenar en toda la semana, y el delantero de Torremejía aún se recupera de sus problemas musculares. «Hay jugadores que están con molestias, como el caso de Jairo, que no ha entrenado en toda la semana desde el domingo y no sé si va a llegar para el domingo; y Willy, que no sabemos si va a poder estar», explica Manolo Ruiz. Por lo tanto, el técnico azulgrana tendrá que introducir cambios en el 'once' inicial con respecto al encuentro ante el Real Murcia. El exjugador del Villanovense Carlos Valverde podría ocupar el puesto de Jairo, y Giovanni Zarfino puede tener de nuevo un hueco en el equipo inicial de Manolo Ruiz.

Además, el Extremadura sigue con las bajas de Airam Benito y de Javi Pérez, que ya llevan varias jornadas fuera del equipo, y que aún ultiman su puesta a punto para estar a disposición de Manolo Ruiz cuanto antes. Así, el Extremadura se presentará en el Romero Cuerda con las bajas seguras de estos dos futbolistas y con las serias dudas de Jairo y de Willy en la parcela ofensiva del conjunto de la capital de Tierra de Barros.