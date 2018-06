Willy: «La afición se merece que nos dejemos la piel» Willy celebra un gol con Jesús Rubio esta temporada. :: J. M. Romero El capitán del Extremadura espera poder devolver el cariño a los seguidores azulgranas con el pase de ronda en Anduva RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 6 junio 2018, 08:25

«Siento todo esto con mucha, mucha emoción, porque la verdad es que he vivido toda mi vida futbolística aquí. Cuando llegué de nuevo al Extremadura el equipo iba para abajo y ahora mismo estamos en una línea ascendente. El vestuario sabe lo que nos estamos jugando. Ahora mismo la ciudad de Almendralejo se merece que pasemos esta eliminatoria por todo lo que nos está dando». Es el capitán del barco, el jugador más azulgrana de la plantilla y, como no podía ser menos, el que quiere a Almendralejo en lo más alto. Willy, aunque es de Torremejía, es también un pedazo del Extremadura UD y así es reconocido en la capital de Tierra de Barros. Ante el Mirandés en el Francisco de la Hera disputó sus primeros minutos tras la operación de rodilla y quiere, cree y desea que el Extremadura pase de ronda a toda costa.

Y para ello, el capitán azulgrana explica que sus compañeros deben jugar, sobre todo, con cabeza, sin prisas y sin precipitaciones. El equipo es consciente de que un gol lo mete de lleno en la eliminatoria, pero que un tanto en contra pondría la clasificación para la siguiente fase muy complicada. «Tenemos que jugar con cabeza. Ellos van a jugar su partido, en un campo complicado más pequeño que el nuestro. No tenemos que desesperarnos con el resultado y no querer meter el segundo gol antes que el primero. Hay que estar tranquilos y cerrar nuestra portería, porque si nos meten un gol se puede ir todo al traste. Hay que jugar el partido con mucha cabeza, sabiendo que un gol nos mete en la eliminatoria».

Willy sigue disfrutando del recibimiento y del ambiente del pasado domingo en el Francisco de la Hera por parte de la hinchada local. Por eso, el capitán cree que todos y cada uno de los integrantes del club se deben dejar el alma en Anduva y devolver ese cariño y apoyo recibidos. «El ambiente es espectacular. Lo que se está viviendo ahora mismo en Almendralejo es increíble. La llegada al campo fue espectacular y creo que la afición se merece que nos dejemos la piel en Miranda para darles una alegría», sentencia Willy.

Y para conseguir la victoria, el delantero de Torremejía admite que el primer paso está dado, puesto que el grupo está con ganas de demostrar su valía y con el convencimiento de que puede acceder a la siguiente fase, que sería la última en la promoción de ascenso a Segunda División. «El vestuario está convencido de que podemos sacar esta eliminatoria adelante».

Para el delantero de Torremejía, el resultado del pasado domingo no se corresponde con lo reflejado en el campo, pero quiere olvidar eso cuanto antes y centrarse en el choque del sábado en Anduva, ya que será una batalla muy complicada. «El resultado no me parece justo porque tuvimos más ocasiones que ellos, y más claras, y al final te quedas con el mal sabor de boca por el minuto en el que llegó el gol habiendo hecho un buen trabajo. No está todo dicho y hay que tener la mentalidad positiva para afrontar el partido del sábado», admite el atacante azulgrana.

En el plano personal, Willy se encuentra cada vez mejor. El ariete azulgrana ya está recuperado con creces tras la operación y ahora sólo se centra en intentar ayudar al equipo. «La rodilla está estable. Entrené la semana anterior con el equipo y la verdad es que muy bien. Los pocos minutos que disputé me encontré bien, hubo un par de disputas y muy bien», señala Willy.