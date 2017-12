La vuelta al ruedo del 'torero' José Ángel disputa un balón en el partido ante el San Fernando. :: PAKOPÍ José Ángel se consolida en el once del Badajoz después de siete jornadas esperando su oportunidad ya superada su lesión y lo celebra con un golazo J. P. BADAJOZ. Jueves, 14 diciembre 2017, 08:15

José Ángel se quedó muy tocado en su regreso a la titularidad tras pasar siete jornadas esperando su oportunidad desde el banquillo una vez recuperado de su lesión. Reconoce que el 5-2 encajado frente al Extremadura le afectó bastante hasta el punto de comerse la cabeza sobre su futuro. Pero el fútbol no tiene tiempo para alegrías ni lamentos. La semana siguiente pudo resarcirse y celebró su continuidad en el once con un golazo que sirvió para remontar el desesperanzador 0-1 del Betis Deportivo. Un tanto en su vuelta al ruedo pacense como titular y con mucho valor anímico para el 'torero'. «El gol me dio mucha moral porque la tenía por los suelos. Después de la imagen que dimos en el derbi incluso te planteas muchas cosas y dejas de confiar en ti», revela. Y es que el jugador pacense no se esconde a la hora de asumir responsabilidades. «Es de las veces que más vergüenza he pasado dentro de un campo», admite.

El Badajoz supo gestionar su ansiedad y nervios con el tempranero gol verdiblanco. «Supimos reaccionar y no era fácil sacar una situación así. Vienes de una semana dura por la imagen del derbi y a los dos minutos te marcan, se te viene el mundo encima. Pero estos jugadores nunca bajan los brazos y lo de nuestra afición es increíble, a pesar de todo no se pone en contra. Cuando das entrega, coraje y no paras de correr ellos te corresponden». En ese sentido, José Ángel se siente en deuda. «Ha sufrido mucho. Se ha llevado palos muy duros como los derbis donde el equipo no ha estado a la altura».

SU FICHA uNombre José Ángel González Mariezcurrena. uLugar y fecha de nacimiento Badajoz, 11 de febrero de 1985. uPosición Mediocentro. uPartidos 9 (los dos últimos de titular y ninguno completo), 311 minutos. uGol 1 (Badajoz, 2-Betis Deportivo, 1 (4-1)).

José Ángel González Mariezcurrena (Badajoz, 1985) lo ha pasado muy mal en esos cinco meses de recuperación y el día que regresaba al equipo titular recibió un duro golpe difícil de digerir. Así no es de extrañar que en la celebración del 2-1 cambiara el capote para recorrer todo el campo y fundirse en un sincero y efusivo abrazo con Juan Marrero con tal ímpetu que le llegó a romper el labio al técnico. «Ha sido una semana muy dura y se lo merecía. No sé si había ultimátum o no, pero conozco al míster y era un momento difícil para él. El vestuario está con el entrenador y creemos que es el idóneo para llevar al Badajoz. No es fácil subir a Segunda B y el míster lo hizo. Se merece un respeto».

El sábado toca otra final en el campo del Lorca Deportiva. «Esperamos sacar los tres puntos para seguir trabajando e irnos de vacaciones algo más tranquilos porque no ha sido un comienzo de temporada fácil en un club de la exigencia del Badajoz». El futbolista blanquinegro expone las circunstancias que han rodeado al equipo. «Esta primera vuelta hemos tenido muchos factores en contra. Una plantilla corta, lesiones, malas condiciones de entrenamientos... Pero este grupo nunca ha agachado la cabeza ni se ha quejado».