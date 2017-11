El Villanovense fue más valiente Carlos Andújar fue ayer una pesadilla para Aitor, ayudado por Fran Miranda y Carlos Valverde. :: e. d. La intensidad de los serones frena a un Extremadura que suma dos derrotas consecutivas ESTRELLA DOMEQUE Lunes, 27 noviembre 2017, 09:05

Villanueva de la Serena. El Villanovense hizo añicos el cartel de favorito del Extremadura, dejó a un lado los tópicos y superó a los azulgranas, en el marcador y sobre el césped. Como se esperaba, no fue un partido más, y el Romero Cuerda disfrutó de uno de los encuentros más intensos de lo que va de temporada. Los locales fueron más valientes, en una primera mitad igualada en la que Annunziata decantó la balanza, y en la segunda fueron superiores a un Extremadura que se empequeñeció ante la presión arriba de los verdes.

1 VILLANOVENSE Leandro; Arroyo, Javi Sánchez, Javi Barrio, Tapia, Pajuelo, Kamal (Elías, min. 77), Annunziata (Curro, min. 73), Carlitos, Jacobo y Allyson (André, min. 88). 0 EXTREMADURA García; Aitor, Pardo, Borja, Candelas, Fran Miranda, Valverde (Jairo, min. 58), Zarfino (Álex Barrera, min. 45), Jesús Rubio (Willy, min. 65), Kike Márquez y Airam Cabrera. Gol 1-0: Xavi Annunziata, min. 34. Árbitro Ramón Arias Madrid (Ceutí), amonestó a los locales Javi Barrio y Jacobo, y a los visitantes Aitor y Zarfino. Expulsó en el descuento por roja directa a Javi Sánchez. Incidencias Estadio Romero Cuerda, unos 2.700 espectadores, más de 700 de ellos llegados de Almendralejo, algunos descontentos por la falta de asientos. Antes del inicio Cristina Gómez interpretó el himno de Extremadura.

Tanto Iván Ania como Manolo Ruiz optaron por el once que se esperaba. En el lado serón, con la ausencia de Dieguito, que apenas se notó con el gran partido de Carlos Andújar y Jacobo. En los azulgranas, las miradas y los silbidos se dirigían a Jesús Rubio, Valverde y Candelas. Los dos primeros no tuvieron su día y fueron sustituidos en la segunda parte, mientras que el lateral albaceteño no estuvo mal en su regreso al Romero Cuerda.

Poco antes de las cinco de la tarde, todo eran saludos y risas entre unos y otros. Sonó el himno de Extremadura, mientras Pajuelo y Aitor portaban la bandera de Extremadura. Pero cuando Arias Madrid marcó el inicio, empezó la batalla. El primer susto fue para los azulgranas. Centro de Arroyo desde la derecha que Andújar remató fuera por poco. Respondió poco después Airam Cabrera con un disparo que Leandro mandó a córner y, acto seguido, Borja enviaba fuera su cabezazo.

Comenzaba a sufrir el Villanovense, pero fue entonces cuando la presión arriba que ejercían en cada salida de balón surtió efecto. En el 34, Xavi Annunziata cazaba un balón desviado por Allyson para plantarse ante Manu García y batir al guardameta con maestría (1-0).

Un gol, a diez minutos del descanso, que descolocó a los de Manolo Ruiz, que ya no supieron cómo darle la vuelta al marcador. Mientras, el Villanovense lejos de encerrarse, incluso contó con otra ocasión, en las botas de Kamal, para ampliar la renta.

El paso por vestuarios tampoco sirvió para aclarar las ideas del Extremadura, que nada más empezar la segunda parte hizo su primer cambio, salió Zarfino para dar entrada a Álex Barrera. Pero, tras el descanso, el Villanovense sacó ese lobo que lleva dentro y, de no ser por la piel de cordero, podrían haber sentenciado el partido.

Los serones estaban cómodos con la ventaja en el marcador, el Extremadura sin reacción, y Carlos Andújar desquiciaba constantemente a Aitor, superado una y otra vez. Y, de nuevo, Manolo Ruiz movió el banquillo para dar entrada a Jairo, en lugar de Valverde, que no fue ayer el que se recordaba en Villanueva.

Tampoco funcionó, y llegó entonces la ocasión para que Annunziata terminara de cortar las alas del Extremadura, pero tras dejar sentado a Manu García, disparó fuera de forma incomprensible.

El garrafal fallo avivó el fuego azulgrana y, en el 68, Airam Cabrera vio cómo el árbitro le anulaba un gol por fuera de juego. Cinco minutos después, era Aitor el que probaba fortuna con un disparo lejano que se marchó alto. Saltó entonces al campo Willy, que al final pudo jugar pese a las molestias, y nada más salir dibujó un pase al hueco que Kike Márquez no supo aprovechar.

Ya en el tramo final, Iván Ania dio algo de oxígeno al centro del campo, con la entrada de Elías y Curro. Lo necesitaba el Villanovense para volver a vivir un final de infarto. Se saboreaba ya la victoria, pero se sentían los nervios, y en el 84, Javi Sánchez se equivocó en un despeje que acabó con un disparo de Kike Márquez, que muchos vieron dentro, tras impactar en el lateral de la red.

Fue la ocasión más clara, hasta el descuento. En esos cuatro minutos, todos habían olvidado ya los saludos y las risas del principio. Primero, Elías perdonó en un contragolpe que le dejó solo delante de Manu García. Y en los últimos instantes, la acción pasó al área de Leandro, que salvó primero un remate de Candelas y ya en el 95 despejó con la manopla un testarazo de Borja en una falta que provocó la expulsión por roja directa de Javi Sánchez.

La intensidad fue tal, que el partido acabó con caras de pocos amigos, Annunziata y Joaquín haciendo gestos a la grada visitante, y Willy y Pardo pidiendo explicaciones. Un punto y final que no ensombrece el gran ambiente de derbi que volverá a repetirse la próxima jornada por partida doble, con la visita del Mérida al Romero Cuerda y del Badajoz al Francisco de la Hera.