El Villanovense sigue sin gol Xavi Annunziata, junto a Dieguito uno de los más activos del partido, intenta superar a Zamora, que le hace falta. :: e. d. La falta de acierto ante el San Fernando vuelve a ser un lastre para los de Iván Ania, pese al buen debut del delantero Diego Sánchez ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 8 enero 2018, 08:28

Año nuevo, ¿vida nueva? No para el Villanovense, que no pudo pasar del empate sin goles ante un San Fernando que no fue superior, pero que supo jugar sus cartas. Así, en este inicio de 2018 el gol volvió a ser la tarea pendiente de los de Ivan Ania que por momentos pagaron la ansiedad al ver que la pelota no entraba.

0 VILLANOVENSE SAN FERNANDO 0 Villanovense Leandro; Javi Barrio, Javi Sánchez, Espín, Tapia, Pajuelo (Elías, min. 80), Curro (Dani Muñoz, min. 86), Annunziata, Jacobo, Dieguito (Kamal, min. 72) y Diego Sánchez. San Fernando David; Nano, Gabi, Zamora, Lolo Guerrero, Theo, Jacobo (Juanje, min. 77), Galindo, Óscar Martín, Casares (Pedro Ríos, min. 60) y Ureba (Mariño, min. 86). Árbitro Montes García-Navas (madrileño). Amonestó a Javi Barrio para los locales, y a Theo, Pedro Ríos, Galindo y Zamora para los visitantes. Incidencias Estadio Municipal Villanovense. Unos 1.100 espectadores.

Y eso que en el once inicial ya aparecía Diego Sánchez con el '9' a la espalda, en un debut en el que dejó buenas sensaciones, pero que tampoco tuvo suerte de cara a gol. Otra de las novedades de inicio fue la ausencia de Óscar Arroyo, por lo que su lugar en el lateral derecho lo ocupó Javi Barrio, por lo que Javi Sánchez estuvo acompañado de Espín en el centro de la zaga. Mientras que Carlos Andújar no llegó a tiempo para este partido y fue Jacobo el encargado de la banda derecha.

Pese a la falta de gol, la nota positiva es que la personalidad del Villanovense regresó, tras la mala imagen ante el Córdoba B y el Marbella. Así, la primera mitad fue de dominio casi total de los verdes, que tuvieron ocasiones de todos los colores para ponerse por delante. La primera de ellas, en el 13, en las botas de Xavi Annunziata, en un balón colgado al área por Curro. Acto seguido, era Diego Sánchez el que remataba fuera un centro de Dieguito desde la izquierda.

Fue Dieguito precisamente uno de los protagonistas del partido, aunque con luces y sombras. Regresaba tras la sanción de Copa Federación y se le vio con ganas, pero quizás con demasiada ansiedad, además, estuvo mejor en la primera mitad que en la segunda. En ese primer tramo del partido, logró desquiciar a Nano, lateral isleño, del que se marchó en varias ocasiones generando peligro. En el 22, disparó a las manos de David, y minutos después puso un buen centro al área que Annunziata remató por encima del larguero.

El San Fernando había abierto el paraguas para aguantar el chaparrón y sólo en el 27 un despiste en defensa del Villanovense provocó su ocasión más clara, en un mano a mano entre Óscar Martín y Leandro, que se decantó del lado del portero serón. La respuesta local no tardó en llegar, esta vez en las botas de Diego Sánchez, pero David envió a saque de esquina.

Y en el 34, volvió a aparecer el mal fario de los serones con el gol y Dieguito mandó al palo un disparo potente desde el interior del área tras una buena jugada individual. Un palo que hacía que creciera la desesperación. Fue la última ocasión antes del descanso y antes de que el Villanovense perdiera la chispa en favor de la ansiedad.

Tras el descanso, el San Fernando se rehízo y logró defender mejor las internadas de los serones, sobre todo en las bandas, donde Dieguito y Jacobo ya no lograron llegar con tanta claridad. Los primeros avisos de ambos equipos fueron tímidos, con un par de disparos lejanos sin excesivo peligro para Leandro y David.

Ocasiones y nervios

Más seria fue la advertencia de Jacobo, en un centro que se envenenó hacia la portería rival y que requirió de una arriesgada intervención de David, que terminó dolorido tras impactar con el palo y la red para evitar el gol.

El paso de los minutos hizo que aparecieran los nervios en el Villanovense. Reflejo de ello fue el disparo desviado de Dieguito, que desperdició una buena cesión de Annunziata tras una buena jugada individual. Y cuando no eran los nervios, era la figura del guardameta rival la que desquiciaba a los de Iván Ania, pues en el 74 de nuevo volvió a salvar el empate para su equipo al atajar un remate de Jacobo.

El último cuarto de hora sirvió para comprobar que Iván Ania no encontraba en el banquillo el revulsivo que necesitaba. Se veía al técnico asturiano mirar de reojo a los hombres que calentaban en la banda, pero no parecía convencido. Al final, entraron Kamal y Elías Pérez, que tampoco lograron dar con la tecla. Incluso agotó los cambios con el debut de Dani Muñoz.

Pero nada funcionó y el San Fernando se llevó un punto del estadio villanovense, que por fortuna con el resto de resultados de la jornada, no tiene graves consecuencias.