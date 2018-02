El Villanovense quiere repetir guion ante el Real Murcia Tapia, sancionado, será baja hoy en el lateral izquierdo. :: e. d. Iván Ania cree que si fueron capaces de ganar al Cartagena pueden hacerlo también frente al Murcia, con la baja de Tapia y la duda de Allyson ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 11 febrero 2018, 08:52

El casillero de victorias como visitante del Villanovense sigue a cero y hoy tiene una nueva oportunidad de cambiar esa cifra. Algo que se resiste, pese a haber pasado ya el ecuador de la temporada. Una situación casi insólita que intentarán revertir en uno de los estadios más complicados, la Nueva Condomina, y ante uno de los rivales más difíciles, el Real Murcia.

«Vamos a un campo difícil, muy grande, tendremos que estar muy juntos y ordenados si queremos traer algo positivo, va a ser un partido complicado, una de las salidas más difíciles de las que nos quedan», advertía en la previa Iván Ania, técnico del Villanovense. Pero, cuanto mayor es la dificultad, mayor es también la satisfacción de conseguir superar el reto. «Traer una victoria nos haría dar un salto en la clasificación».

Si la moral ayuda, los serones la traen por las nubes, después de la victoria ante el Cartagena. Ania lleva toda la temporada insistiendo en que no se sienten inferiores a ningún equipo, una teoría que volverán a poner en práctica hoy. «Igual que fuimos capaces de ganar al Cartagena haciendo un buen partido, tenemos que volver a repetirlo contra el Murcia», apunta.

Los de Villanueva de la Serena venían de unas semanas en las que cada jornada era una final, esta última victoria les ha dado un poco de tranquilidad, pero que nadie se confunda. «Lo que no nos tiene que dar es relajación», advierte Ania que no cambia el discurso, «el objetivo sigue siendo conseguir los 45 puntos, el otro día dimos un paso importante y cada vez está más cerca».

Un rival fuerte en casa

Sobre el rival de hoy, el Murcia de José María Salmerón, destaca su fortaleza como local y su juego. «Es uno de los más fuertes del grupo, tiene un inicio de juego en el que intentan salir desde atrás combinando, tienen una transición rápida, con una banda izquierda muy ofensiva y eso permite que el extremo se pueda meter dentro casi como un segundo delantero, son fuertes en casa, pese a sus últimos resultados, llevan sólo un gol en contra en las últimos siete jornadas en casa». Esos últimos resultados a los que hace referencia Ania son sendos empates sin goles ante Recreativo y Lorca Deportiva, y una derrota frente al Melilla (0-1).

Por su parte, Salmerón no ha entrado a valorar al Villanovense en la previa, pues se centra más en su equipo que en el rival. «A mí lo que me preocupa es mi equipo, que se encuentre con confianza, trabaje bien en el aspecto ofensivo y que busquemos el uno contra uno. Necesitamos una buena circulación y el equilibrio para contrarrestar las transiciones y el balón parado». No obstante, si el Villanovense llega motivado por su victoria, el Murcia acumula dos jornadas sin ganar y sus jugadores querrán evitar a toda costa sumar una tercera.

En el apartado de bajas, para este partido Salmerón no podrá contar con Víctor Curto ni Juanra. Mientras que en el Villanovense Tapia se perderá el partido por sanción y Allyson es duda por sus molestias en la rodilla, que ya arrastraba desde la pasada semana, por lo que no se descarta su presencia en el once.