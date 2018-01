SEGUNDA B El Villanovense se mide al Betis B ya sin Elías Pérez Elías Pérez. :: e. d. Será el segundo filial que los serones encuentren en su camino en esta competición ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Miércoles, 10 enero 2018, 08:02

Una vez más, el Villanovense parte en dos su semana a causa de la Copa Federación y viaja hoy a Sevilla para medirse al Betis Deportivo. Un rival al que ya se ha medido en Liga esta temporada, con victoria por 1-0, y al que visita ahora con el objetivo de encarrilar la eliminatoria. «Con ganas de que llegue el partido, conseguir un buen resultado en un encuentro que es de 180 minutos, hay que traer un buen resultado para el partido de casa», apuntaba en la previa de ayer Iván Ania.

Será el segundo filial que los serones encuentren en su camino en esta competición. Ya ante el Tenerife B el partido sirvió para dar minutos a los menos habituales, lo que podría repetirse ahora. «Esta competición es para intentar tener a todo el mundo enchufado y que todo el mundo pueda disponer de minutos», reconoce el técnico asturiano.

Si bien Ania tendrá que lidiar con las numerosas bajas de cara a este partido. Por un lado, Curro y Jacobo por sanción, y por otro, Allyson y Arroyo, lesionados. Además, ya no podrá contar con Elías Pérez, que ayer anunciaba su salida del club. A esas bajas hay que añadir las posibles molestias tras el partido del pasado domingo ante el San Fernando. Aunque la presencia de jugadores como Joaquín, Gonzalo, Farfán, Luis García o Dani Muñoz es prácticamente segura.

En cuanto al rival, el filial bético no llega en su mejor momento, al menos en Liga. Los verdiblancos se sitúan en puestos de descenso y suman tres derrotas consecutivas, pero eso no hace que Ania se relaje. «Como todos los filiales sufre altibajos y es capaz de lo mejor y de lo peor», dice, «ellos tienen muy definido su estilo de juego, quieren tener el balón en todo momento, inician siempre en corto y asumen riesgos en el inicio. Sin balón sufren, así que intentaremos quitarles el balón». Además, también destaca la juventud del equipo, aunque cree que hará cambios respecto al once más habitual.

Por su parte, el técnico bético, José Juan Romero, indica que «después de una derrota vienen bien este tipo de partidos, y más con un rival de la categoría, un rival fuerte, para intentar recuperar confianza».