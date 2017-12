Villanovense o Mérida, quien pierda, frena Carlos Andújar volverá a ser titular tras su gran partido ante el Extremadura. :: e. d. Ambos protagonizan otro clásico moderno de nuestro fútbol, marcado por la igualdad y el buen momento que atraviesan en las últimas jornadas ESTRELLA DOMEQUE Y REDACCIÓN VILLANUEVA DE LA SERENA y MÉRIDA. Domingo, 3 diciembre 2017, 09:48

Aparece este derbi en el mejor de los momentos para Villanovense y Mérida, enemigos íntimos desde que los dos se han puesto a pelear por los mismos puestos en la tabla desde hace ya varios años. Buen momento para el Villanovense, que encadena siete puntos de los últimos nueve y no pierde en casa desde la primera jornada. Y buen momento también para el Mérida, que ya sabe lo que es ganar a domicilio y ha crecido una barbaridad a base de contratiempos en este último tramo de competición.

Por lo que no existe pronóstico claro para el partido de esta tarde, también porque las estadísticas se reparten para ambos bandos en las últimas temporadas: en el Romano, tres partidos y tres empates y en el Romero Cuerda, dos victorias seronas y una emeritense. Y porque al final, lo que pase en un derbi es casi imprevisible.

Pero sí, el Mérida viaja a territorio hostil... y no porque en Villanueva de la Serena no vaya a ser bien recibido, sino porque el Villanovense no quiere que ningún equipo se sienta como en casa en el Romero Cuerda. «El equipo es muy fuerte en casa. Les hacemos muy incómodo el partido a los rivales». Esa es la estrategia que defiende Iván Ania de cara a seguir manteniendo la fortaleza en su estadio, esa que no encuentra su equipo cuando juega lejos del Romero Cuerda.

LAS FRASESIván Ania Entrenador del Villanovense «El equipo es muy fuerte en casa. Les hacemos muy incómodo el partido a los rivales» Mehdi Nafti Entrenador del Mérida «La intensidad, el bloque y la agresividad, esos parámetros van a ser claves para ganar»

«Sí, en casa es un equipo muy rocoso», coincide el técnico emeritense, Mehdi Nafti. «Necesita tener muchísima intensidad y mucha agresividad para ganar un partido. En ese aspecto somos parecidos. El Villanovense es un equipo de obreros, como el mío. La intensidad, la agresividad y el bloque, esos parámetros van a ser claves para sacar los tres puntos», cree el entrenador romano.

Sin centrales titulares

Si bien, entre esas fortalezas como local, destaca el buen hacer en defensa de los 'Javis', que serán baja en el día de hoy. Javi Barrio y Javi Sánchez han logrado formar una de las mejores parejas de centrales de los últimos años en el Villanovense. Cuando falta uno, Espín es la alternativa habitual, pero nunca habían faltado los dos a la vez en lo que va de Liga. Y aquí es donde aparece la figura de Gonzalo, que ya contó con algunos minutos en el partido contra Las Palmas y podría ser la gran novedad del 'once'. Podría porque otra de las opciones está en retrasar al eje de la zaga a Curro, que ya tiene experiencia ahí (donde precisamente actuó ante el Mérida el curso pasado).

Pero como un derbi no es precisamente el mejor escenario para probar cosas nuevas en defensa, quizás por ello Ania ya experimentó con Gonzalo y Espín en el partido ante el Tenerife B del pasado miércoles en Copa Federación. Así que, salvo sorpresa, ambos serán esta tarde los guardianes de la defensa.

El agujero en defensa era algo con lo que ya contaba Ania desde que acabó el partido contra el Extremadura el domingo pasado. Sin embargo, el mayor contratiempo le llegó el miércoles, ya sin tanto tiempo de reacción, con la baja de Dieguito, al que le han caído cuatro partidos por su expulsión en Copa Federación. «Es un jugador importante, porque es desequilibrante y venía siendo titular habitual».

Desde hoy el Villanovense deberá acostumbrarse a su ausencia, y para olvidarse de ella está Jacobo. El madrileño ya fue titular en el pasado derbi, rindiendo a un gran nivel en banda derecha. Tanto que, prácticamente, nadie echó de menos a Dieguito ese día. Y más allá de la defensa, pocos serán los cambios en el once inicial entre un derbi y otro. Es posible que Kamal mantenga su puesto, en detrimento de Curro, que jugó los noventa minutos de Copa Federación. También Allyson, que ni siquiera fue convocado el miércoles para llegar a este partido a pleno rendimiento.

Regresan Mustafá y Pérez

«El Villanovense lleva tres partidos seguidos ganando en casa por la mínima, y ante equipos importantes», recuerda Nafti. «Encajan pocos goles, lo que significa que cuando se adelantan en el marcador es muy complicado remontarles. Pero tendremos opciones si seguimos en la misma línea que en el partido ante el Melilla. Pero sí es verdad que es muy complicado hacerles ocasiones de gol. Yo me espero un partido con pocas ocasiones de gol y habrá que estar acertados en las que tengamos. Aunque ellos tengan tres bajas sacarán sin duda un equipo competitivo».

Menos bajas tendrá el Mérida: solo las de Juanlu Hens y Chema Mato, porque Álex Bernal regresa tres jornadas después a una convocatoria, aunque presumiblemente no será titular esta tarde. En el 'once' se espera una mezcla de los equipos que ganaron hace quince días en Melilla y empataron hace siete días ante el UCAM. Aguza y Chino volverán a juntarse en el medio, con De Dios, Hervás y Villa en la medular y la duda de Javi Gómez o Hugo Díaz en la delantera. Junto a los más de 500 romanos que poblarán las gradas del estadio serón regresarán también dos ex como Iván Pérez y Mustafá.

Será por tanto un nuevo derbi de regresos, la semana pasada fue el turno de Jesús Rubio, Valverde y Candelas que no tuvieron su mejor día y, además, el Romero Cuerda les recibió con más silbidos que aplausos. Está por ver cómo es el recibimiento a dos de los jugadores más apreciados por la grada verde durante las dos últimas temporadas.

En cualquier caso, prepárense para la igualdad y la emoción de un clásico moderno del fútbol extremeño.