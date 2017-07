El Villanovense juega hoy su amistoso ante el Don Álvaro André Österholm. :: E. D. Los jugadores de Iván Ania siguen con la preparación y ya han pasado las pruebas físicas antes del primer partido de pretemporada ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 22 julio 2017, 09:43

Villanueva de la Serena. El pasado jueves, los jugadores del Villanovense comenzaron a realizar las pruebas físicas en las instalaciones de Traumasports GH al igual que el año pasado, un centro médico deportivo integrado por profesionales altamente cualificados, según destacan desde el conjunto serón.

Durante la jornada de ayer viernes continuaron las pruebas físicas para detectar posibles lesiones y poner a punto a los jugadores de cara a una nueva e ilusionante temporada. Se trata de un paso más en los primeros compases de la temporada serona, que de momento se centra únicamente en los entrenamientos, sin tiempo aún para presentar a algunas de las nuevas incorporaciones de los últimos días.

Todo ello además justo antes de la primera prueba de la temporada, el amistoso ante el Club Deportivo Don Álvaro, conjunto pacense de Primera División Extremeña, por tanto, prueba poco exigente para los de Iván Ania. Será en el Estadio Pedro Barrero Macías, a las 20.30 horas.

Está por ver cuál será el primer once del técnico asturiano en el banquillo verde, aunque aún no se da por completada la plantilla y faltarían, al menos, tres jugadores por incorporar. El último en llegar ha sido Óscar Arroyo, lateral derecho que aún no se ha ejercitado a las órdenes de Ania.

Además, el Villanovense cerraba ayer el plazo de renovación de socios y reserva de asientos, antes de dar paso a los nuevos abonados que se suman a la ilusión del conjunto verde este año. De momento, las cifras están convenciendo a la directiva del club, pues se superan ya los 550 abonados para la próxima temporada.