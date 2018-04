SEGUNDA B El Villanovense completa con Tapia la renovación de su base Tapia. :: e. d. El conjunto serón hizo oficial a última hora de ayer la renovación del lateral zurdo, que se suma a los nombres de Pajuelo y Javi Sánchez ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 13 abril 2018, 08:52

villanueva de la serena. A las renovaciones de Ángel Pajuelo y Javi Sánchez les faltaba un nombre propio más para completar el tridente mágico de canteranos del Villanovense. Eran dos nombres que, sin el tercero, tendrían menos sentido. Ese nombre es el de José María Tapia, que firmó ayer su renovación por el conjunto serón de cara a la próxima temporada. Y es la cuarta, contando la de Leandro.

«Muy contento, ya lo habíamos cerrado hace unas semanas, pero no quería que se hiciera oficial hasta que estuviera listo para volver, aunque al final se ha adelantado la noticia, en cualquier caso, era lo que quería y un año más seguiré defendiendo la camiseta del Villanovense», comenta el lateral.

Los tres forman la columna vertebral básica para que funcione el Villanovense, así ha sido en los últimos años y así seguirá, al menos, durante un año más. Jugadores de la casa que, incluso con los cambios de entrenador, siempre han encontrado su hueco en el once a base de trabajo y tesón. «Pese a todo somos los que siempre estamos al pie del cañón, seguiremos intentando dar alegrías a la afición y hacer otro buen año en Segunda B», afirma.

Criado en la cantera de la U.D. La Cruz Villanovense, donde llamó la atención de clubes como Racing de Santander, Málaga o Betis, a sus 27 años tiene a sus espaldas cinco temporadas en Segunda B y un campeonato en Tercera División. Además ha sido partícipe de los mayores éxitos de la historia del club, disputando dos liguillas de ascenso a Segunda División y la eliminatoria de Copa del Rey ante el Barcelona.

La dirección deportiva serona, comandada por Francis Bordallo, ha decidido seguir apostando por el lateral zurdo, que se recupera actualmente de una lesión que le ha impedido disputar los últimos partidos. Sólo este contratiempo ha impedido que Tapia culmine una temporada casi con pleno de partidos, pues ha sido uno de los fijos en los onces de Iván Ania.

Ya esta semana se le ha podido ver entrenando junto a sus compañeros, aunque todavía se encuentra en el tramo inicial de la recuperación. «De momento va muy bien, cumpliendo los plazos establecidos», comenta sobre el proceso, «es una recuperación lenta al tratarse de la rodilla, pero creo que podré estar disponible para algunos partidos de los que restan de temporada».

No se pone plazos y lo que quiere es recuperarse bien, «porque hay que ser cauto, si no recuperas bien, en vez de estar un mes y medio, hay que estar seis y pasar por el quirófano, pero la rodilla está respondiendo fenomenal que es lo importante y eso me tranquiliza».