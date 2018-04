SEGUNDA B El Villanovense busca recuperar sensaciones ante el Melilla Jacobo y Arroyo roban el balón a un jugador del Melilla. :: e. d. Los de Iván Ania viajan con varios jugadores en duda y con el objetivo de sacar algo positivo de su visita a Melilla ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 8 abril 2018, 10:21

Dos de los equipos menos goleados del grupo se ven hoy las caras el estadio Álvarez Claro. Melilla, con 21 goles en contra, y Villanovense, con 28, se miden hoy en un partido que puede provocar nuevos movimientos en la zona alta de la clasificación. Y es que, los de Iván Ania ya ganaron en el municipal villanovense, por lo que los serones podrían superar al Melilla en caso de ganar.

Un triunfo que no será fácil de conseguir. «El Melilla es un equipo que va a salir a por todas, llevan una buena trayectoria que llevan y quieren engancharse arriba definitivamente, es un equipo muy fuerte en casa, encaja muy pocos goles, pero no por ello es un equipo defensivo, sino que defienden bien», analiza el técnico asturiano, «va a ser un partido muy difícil, no sólo por el rival, también por el viaje, por el campo si hace aire, son circunstancias a tener en cuenta, pero nosotros vamos con el objetivo de ganar».

La plantilla serona llega con ganas de resarcirse de la última derrota ante el Ejido, justo antes de tomarse unos días de descanso coincidiendo con la Semana Santa. Días de malas sensaciones que quieren cortar por lo sano sacando algo positivo del viaje a tierras norteafricanas. «Queremos ganar, ya conseguimos la victoria aquí en casa, hay que pensar también en el golaveraje, así que hay muchos detalles a tener en cuenta, pero vamos con la confianza de poder sacar los tres puntos», dice Ania.

Partido igualado

Para ello, pide a su equipo mayor solidez defensiva que en el último partido y, una jornada más, que el equipo sea más eficaz en ataque, aunque cree que será un partido de pocas ocasiones, por lo que es importante aprovecharlas.

Por su parte, el técnico unionista, Manolo Herrero, se mostraba optimista en la previa del partido y ve a su equipo «bien, con confianza y capacidad para meterse en la liguilla». Además ha recordado que los de Villanueva de la Serena «están ahí con nosotros, con posibilidades de playoff y de Copa, van a poner las cosas muy difíciles, pues para el Villanovense será otra final».

Y, al igual que Ania, prevé un partido igualado y de pocas ocasiones. «No será tarea sencilla ante un plantel que encaja muy pocos goles, que fuera de casa se sienten muy cómodos y que defienden con muchísima intensidad, vaticino pocos goles, así que espero tener acierto en las acciones que generemos».

En el capítulo de bajas, el Villanovense llega a este partido con las bajas habituales. Si bien, Ania avanzaba en la previa que hay varios jugadores en duda, «pero esperamos que puedan llegar todos».