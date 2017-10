El Villanovense busca ante el Betis reencontrarse con la victoria Los serones acumulan cuatro jornadas invictos, pero el triunfo se resiste los tres últimos partidos, mientras el rival aún no ha ganado fuera de casa ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 8 octubre 2017, 09:36

Juventud frente a veteranía, al menos así pintan los técnicos de Villanovense y Betis Deportivo su duelo de esta tarde. Los dos extremos parecen estar funcionando y ambos conviven de forma pareja en la clasificación, con sólo un punto de diferencia. Así las cosas, hoy el que gane puede intentar asomarse a la mitad alta de la tabla.

Por un lado, Iván Ania piropea al filial bético, del que asegura es uno de los equipos con el juego más vistoso del grupo. «Sabemos que es un buen equipo, muy combinativo, que quiere el balón en todo momento, se siente muy cómodo con la posesión y asume riesgos, gente muy joven, con velocidad y con chispa». Ante esa situación, el técnico asturiano entiende que será fundamental hacerles jugar sin balón para que se sientan incómodos.

En el lado contrario, José Juan Romero analiza los pros y los contras de un equipo «con mucha veteranía, quizás demasiada en muchos de sus jugadores». Para el entrenador verdiblanco, el Villanovense es un equipo que trabaja bien en defensa, mientras que en ataque se desenvuelven bien a la contra y son rápidos.

Sin embargo, el talón de Aquiles de los andaluces puede estar en sus resultados lejos de la capital hispalense. Un mal balance sin paliativos: tres partidos, tres derrotas. «Es algo numérico y real, que no tiene discusión. No se trata de que ganemos o perdamos, sino que no estamos compitiendo. Vamos a empezar por competir bien el domingo y a partir de ahí ya tendremos opciones para poder ganar».

En cualquier caso, en la cita de hoy, el filial del Betis pondrá sobre el césped a las que pueden ser futuros astros del fútbol de primer nivel. No obstante, su cantera se ha convertido en una fábrica de 'jugones', con ejemplos como Dani Ceballos o Fabián, los dos casos más recientes. Actualmente, algunos de los jugadores que empieza a brillar es el centrocampista Julio Gracia, de 19 años, o Francis, que ya ha debutado con el primer equipo. Ambos están convocados para el partido de hoy, junto al arquero extremeño Sergio TIenza, aunque no está siendo titular en los últimos encuentros.

Por su parte, el Villanovense de Iván Ania llega con la baja segura de Xavi Annunziata, con molestias tras pedir el cambio el domingo por problemas en los isquiotibiales, por lo que el asturiano no quiere forzar para este partido.

En principio Curro, que se perdió el derbi ante el Badajoz, podrá estar disponible. En cuanto al once inicial, el asturiano podría repetir el dispuesto en el Nuevo Vivero, con ligeros cambios si finalmente decide dar entrada al centrocampista sevillano.