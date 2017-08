SEGUNDA B La vida sigue en el Villanovense Allyson, posible titular hoy, pelea un balón ante el Badajoz. :: e. d. Tras las numerosas bajas de este verano, los de Iván Ania inician hoy una nueva temporada con muchas caras nuevas ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 19 agosto 2017, 09:52

Decía Julio Iglesias que al final, «las obras quedan las gentes se van, otras que vienen las continuarán». Eso es, la vida sigue igual, también en el Villanovense. Atrás queda el pasado y, aunque algunos se han ido, el proyecto serón inicia hoy una nueva etapa ante el San Fernando (21.30 horas).

Una nueva obra, en manos de Iván Ania, que comenzó hace ya cinco semanas con el inicio de la pretemporada. Pero hoy empieza a rodar el balón de forma oficial. «Las pretemporadas se acaban haciendo largas, tienes ya ganas de competir, y durante la semana hemos preparado el partido a conciencia», comenta el técnico serón, que añade que los primeros partidos siempre son más complicados.

Quizás el principal inconveniente en este inicio es que no sea en el Romero Cuerda. Sin ánimo de buscar excusas, Ania advierte de que el campo de los gaditanos no está en buen estado, además cree que el viento puede ser otro enemigo a batir. «Para ellos es habitual su campo, para nosotros no, y tendremos que tener algunas precauciones y adaptarnos lo más rápido posible».

Sobre el rival, un San Fernando que también estrena nuevo técnico y director deportivo, Ania ha destacado que se trata de un equipo en el que destaca su intensidad, velocidad en ataque y en las bandas. Por su parte, José Pérez Herrera, entrenador azulino, destacaba en rueda de prensa que llegan sin bajas. Ante esas posibles desventajas, el técnico verde espera hacer valer la ilusión y el trabajo de esta preparación y que su equipo pueda poner sobre el césped los mecanismos que ha intentado inculcarles.

En principio, el Villanovense llega sin lesionados ni sancionados, a excepción precisamente del propio Iván Ania, sancionado con dos partidos tras ser expulsado ante el Pontevedra en la última jornada de liga, por lo que se estrenará en la grada. Otra de las ausencias será el delantero que la dirección deportiva de los verdes aún sigue buscando en el mercado. «Hemos hablado con varios jugadores que al final se han decantado por otros equipos, porque es una posición que casi todos los equipos estamos intentado cubrir», apunta el técnico asturiano. Por tanto, de momento, Ania tendrá que elegir esta noche entre Pedro Beda y Allyson, pues apostará en principio por un único punta.