SEGUNDA B Con victorias se corrige mejor Javi Gómez intenta avanzar ante la oposición de Lolo Guerrero, a su izquierda.

El Mérida se guardó el domingo su primera victoria de la temporada apoyándose en varios nombres propios. Aunque le costó superar el trabajo defensivo del San Fernando y sufrió más de lo esperado con las acometidas del rival, los emeritenses tiraron de Mustafá, Santi Villa, Álex Bernal y Felipe Ramos para sumar dos puntos más que la temporada pasada a estas alturas de curso.

Mustafá, que comenzó desde el banquillo y salió al campo en el 59', anotó el primer gol de la temporada de este Mérida y, de paso, le indicó el camino de la remontada. Un hecho que no sucedía desde noviembre del 2015, cuando los goles de Gonzalo Suárez y Martins remontaban también en los últimos minutos el 1-2 del San Roque de Lepe en el Romano, con Ángel Alcázar en el banquillo. «A Mustafá ya lo conocemos: tiene mucha calidad y es determinante dentro del área», dijo de él en sala de prensa Pepe Bermúdez, el segundo de Nafti. En el club están convencidos de que Mustafá es el jugador más desequilibrante del equipo de medio campo hacia arriba y esperan que no se vuelva a desenchufar más.

Santi Villa, por su parte, retrasó su posición para desempeñar la labor de lateral izquierdo. En la previa, Nafti señalaba que no era de apuntar a nadie. «Lo que pasó en Marbella es culpa de todos. Además, el primer gol viene desde la derecha y el segundo desde la izquierda». Pero el domingo entró Diana por Josema y Santi Villa por Kike Pina en el flanco izquierdo. «Lo de Santi es un arma que teníamos», explica Bermúdez. «Sabíamos que el San Fernando se iba a meter atrás y queríamos que Santi, que no hace falta que llegue a línea de fondo para sacar un buen centro, explotase esa virtud. Y luego lo ha hecho muy bien atrás, porque no tener mucha experiencia ahí y enfrentarse a tipos como Casares y Carri... Normal que acabara con problemas en los isquios».

Otro de los nombres propios fue el de Álex Bernal, que entró en el 'once' en sustitución de Juanlu Hens. Fue Bernal uno de los mejores del partidos y su conexión con Mato y de Dios, el encargado de sacar el balón desde atrás, básico para la remontada: "Quitando diez o quince minutos de la primera parte, donde ellos llegaban a todas las segundas jugadas y no estábamos ubicados, el triángulo del medio del campo ha hecho un buen partido, intentando que el balón llegara fluido a Javi Gómez", valoró el cuerpo técnico emeritense.

Y por último, el guardameta Felipe Ramos, cuya presencia habla tan bien de él como mal del equipo. Ayer sumó otros dos paradones a los ya hechos en Marbella, porque el equipo sufrió las muchas acometidas del San Fernando. «La salida al partido debería haber sido al revés, y sin embargo han sido ellos los que han salido mordiendo», rescata Pepe Bermúdez. «El San Fernando es un equipo muy bien trabajado defensivamente. Lo intentamos de todas las formas: circulando, con fútbol directo, con balones a la espalda de sus centrales y laterales... Se metieron atrás y nos obligaron a jugar precipitados, y eso nos ha podido. Pero eso es algo que no se puede evitar, que los extremos quieran jugarse un uno contra uno, que los medios quieran llegar en dos pases en lugar de cuatro... el ir perdiendo tan pronto conlleva todo eso. Pero el triunfo nos va a venir bien para seguir creyendo en lo que venimos haciendo durante pretemporada».