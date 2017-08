Con la victoria entre ceja y ceja Álex Díez y Kike Márquez en el partido ante el Córdoba. :: J. m. Romero El Extremadura visita al Lorca Deportiva con la «exigencia de ganar» en su primera salida liguera de esta temporada RAÚL PEÑA Sábado, 26 agosto 2017, 09:04

almendralejo. La exigencia del Extremadura es ganar. No vale otro resultado para el conjunto de Agustín Izquierdo, pese a que sólo estamos en la segunda jornada de liga. Y no lo dice servidor, sino que es una premisa que el propio entrenador azulgrana ha inculcado en el vestuario. Es una exigencia y una necesidad para el Extremadura conseguir los tres puntos, y con esa obligación viaja a tierras murcianas para enfrentarse al Lorca Deportiva, un equipo recién ascendido a Segunda B que recibió una goleada -4 a 1 ante el Betis B- en su primer encuentro, pero que está confeccionado para no pasar apuros en liga. «El equipo tiene la necesidad y la exigencia de ganar, y otra cosa es cómo se desarrolle el partido. Nuestra única exigencia es ganar el partido de Lorca, y a partir de ahí ya veremos», señala Agustín Izquierdo.

El conjunto de Almendralejo llega a Lorca sin bajas por lesión -exceptuando la de Bruno Montelongo-. Izquierdo podrá contar con todos sus efectivos, tal y como pasó la pasada semana ante el Córdoba B. Así, se ha quedado en Almendralejo por decisión técnica el central Alejandro Zamora, que aún espera a que se resuelva su futuro en el club, y Dieguito, que está apartado del equipo y no entrena siquiera a las órdenes de Agustín Izquierdo.

Por su parte, el conjunto local sí que tiene bajas para recibir al Extremadura. El delantero Carrasco, que era el que más jugaba, se lesionó, y se suma a las bajas de Cañadas, Fenol, Momprevil, Ballesteros y Urzaiz, este último sancionado. Por lo tanto, el técnico del conjunto lorquino, Manuel Palomeque, tendrá varios frentes que cubrir ante la visita del conjunto azulgrana. Otro de los handicap para el equipo murciano es que jugó entre semana un partido amistoso, que sin duda influirá en la forma física de los futbolistas del Lorca Deportiva.

Pese a las bajas del equipo dirigido por Palomeque, Agustín Izquierdo no se fía del rival, al que ve muy bien trabajado. El técnico azulgrana -natural de Lorca, por cierto- cree que, pese a la goleada ante el filial del Betis, el Lorca Deportiva es un equipo que va a dar guerra en liga, y no quiere que los suyos se confíen: «Van a salir 11 que van a intentar ganar el partido, y son 11 jugadores buenos. He visto el partido ante el Betis B y hay fases del partido en las que el Lorca funcionó bien y el resultado es engañoso. Tiene jugadores con calidad y con talento. Viene tras un resultado duro, y ante su afición querrán demostrar que el equipo va a competir bien en la categoría», apunta el técnico.

Asimismo, Izquierdo admite que su equipo va a seguir jugando como hasta ahora, independientemente del rival, y avisa de que puede haber alguna rotación, pero no habrá ninguna revolución en el 'once' inicial. «Nuestra manera de jugar va a ser la misma. Sí es cierto que va a haber matices, porque el rival es diferente y puede haber variantes, pero sí es cierto que el 90% del equipo va a ser el mismo». Por lo tanto, todo preparado para que el Extremadura consiga la primera victoria a domicilio de la temporada.