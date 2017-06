El viaje más intenso y emotivo de Pablo El aficionado blanquinegro Pablo Puig, consuela al delantero del Calahorra Satrústegui. :: SERGIO MARTÍNEZ Este aficionado pacense se trasladó desde Londres a Calahorra para animar al Badajoz en su objetivo de ascenso y acabó consolando al equipo rival JAVI PÉREZ Badajoz Jueves, 29 junio 2017, 07:39

La fe en el Badajoz mueve montañas. Esa fuerza del sentimiento blanquinegro es la que lleva a aficionados como Pablo Puig a cruzar fronteras para animar al equipo de su ciudad desde cualquier rincón del mundo. De Londres a Calahorra vía Barcelona en un viaje lleno de contratiempos. Y todo por el Badajoz. Pablo Puig no quería perderse la gran cita de su equipo y reservó un billete con Vueling desde la capital londinense donde reside y trabaja en la cadena Crussh de zumos, batidos vegetales y comida sana. Pero unos problemas con la compañía le dejaron en el aeropuerto y teniendo que coger otro vuelo que le llevó hasta Barcelona a las diez de la mañana del domingo. «Había overbooking y Vueling se quedó fuera, por lo que al día siguiente tuve que coger otro vuelo. Llegué a Barcelona muy apurado, pero tuve la suerte de que un amigo iba a ver también al Badajoz y conseguimos llegar a mediodía a Calahorra», explica. A pesar del sobresalto y haberse gastado 44 libras en ese primer billete no desistió y este aficionado pacense al final tuvo que desembolsar otras 130 libras para no perderse el partido de su equipo. «Lo considero una locura, pero había que hacerlo. Me jodió mucho perderme la fase de ascenso ante el Murcia Imperial cuando vivía en Berlín», sostiene.

Pablo Puig aterrizó en tierras riojanas para animar al Badajoz y acabó consolando a los jugadores rivales sobre el mismo césped como queda reflejada su preocupación por Satrústegui en la foto que acompaña este reportaje. «Me mola como juega, el tío se lo curra y me dio pena. Hasta el minuto 70 se veían en Segunda B y es un 'palazo'. Pero el fútbol es así, nos merecimos el ascenso nosotros», comenta sobre ese gesto solidario y de deportividad que captó Sergio Martínez con su cámara. Aunque Pablo no recuerda esas palabras de consuelo que le dirigió al delantero donostiarra. «Al primero que vi fue a Álex Herrera y fui a darle una abrazo, después a Gabri. Pero al darme la vuelta vi al chaval solo en el centro del campo y fui para allá. No recuerdo lo que le dije. Estaba orgulloso de La Rioja sin serlo. Alguien que no es de Calahorra y que llore me parece muy grande», expone.

Pablo Puig ha recorrido mucho mundo, pero reconoce que este viaje ha sido el más gratificante. «Ha sido una experiencia muy intensa. Uno de mis mejores viajes y en el que mejor nos han tratado. Aquí también les tratamos muy bien. La gente del pueblo hicieron un bote para que tuviéramos de comer y beber». Así su estancia se prolongó algo más de lo esperado. «Hicimos piña con las calaburritanas y nos quedamos un día más», relata. Para este seguidor pacense ciertas similitudes con el ambiente vivido en Miranda de Ebro en la fase de ascenso a Segunda. «He viajado mucho, pero éste ha sido uno de los mejores desplazamientos que he vivido. Con la gente del Mirandés seguimos manteniendo contacto y la de Huelva. Pero de esto no se suele hablar y sólo se hacen eco de cuando ocurren incidentes». En ese sentido, subraya el hermanamiento entre aficiones. «Una chavala nos ha dejado su casa a tres amigos y dicen que van a venir al Carnaval de Badajoz. Vinieron el domingo a Badajoz y fliparon».

Pablo Puig es abonado desde 2001 y sigue al Badajoz desde que su abuelo le llevaba al viejo Vivero. «Se llamaba José Luis Calatayud, fue tesorero del club solo un día, presentó las cuentas y se marchó». Ha vivido en Malta, Francia, Alemania, Salamanca, Barcelona y ahora en Londres, siempre pendiente del Badajoz y transmitiendo el sentimiento blanquinegro. «Pongo la radio y todo el mundo escucha los partidos», cuenta. Con 14 años pertenecía a los Indios Jarepore y después se unió a la grada de animación Curva 1905. Para la próxima temporada ya espera deseoso la salida del calendario para cuadrar su agenda. «Mi plan es sacarme el abono simbólicamente por el club. Luego por ejemplo, si caemos en el grupo con Málaga, Las Palmas o Melilla tengo que comprar el billete de avión ya porque en casa por desgracia no podré ir».