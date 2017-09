De verde por la ELA Marco Sánchez, a la izquierda, y Jesús Muñoz y Gabri Izquier escoltan a Pablo Blázquez. :: J. V. Arnelas Gabri Izquier, Jesús Muñoz y el presidente del Badajoz Pablo Blázquez se tiñen de verde en solidaridad con los enfermos JESÚS GARCÍA BADAJOZ. Viernes, 15 septiembre 2017, 07:25

El Badajoz tiene el domingo un partido muy especial, no solo por lo deportivo, donde los blanquinegros buscarán su primera victoria de la temporada, sino también a nivel social. El encuentro ante el Melilla se celebrará en homenaje a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica o ELA, una enfermedad degenerativa que provoca una parálisis muscular progresiva muy rápida. Se estima que hay medio millón de afectados en el mundo, entre ellos el físico británico Stephen Hawking. En España la padecen alrededor de 3.000 personas.

Para hablar de esta enfermedad y del partido homenaje Pablo Blázquez, presidente del club, y los jugadores Gabri Izquier y Jesús Muñoz asistieron a un acto en la Barbería Blanco. Los tres se tiñeron el pelo de color verde 'esperanza' -y la barba, en el caso de los jugadores- como acto solidario con los enfermos de ELA. «Es un acto muy bonito del club hacia una enfermedad de la que conocemos muy poquito. Son personas que lo están pasando muy mal y ojalá algún día encontremos una solución», dice Jesús Muñoz, jugador del Badajoz. «Estamos deseando que llegue el partido y dedicarles una victoria», añade el ecijano.

Al CD Badajoz esta enfermedad le toca de cerca. Uno de los primeros miembros de la Junta Directiva del club tras su refundación, Marco Sánchez, sufre esta enfermedad. La ELA ya ha afectado al extesorero blanquinegro, dificultando su capacidad de hablar, pero eso no ha evitado que Sánchez haya querido decir unas palabras mediante un programa de lectura de texto, agradeciendo al club el acto. «Me siento muy agradecido por cuantos apoyos y muestras de afecto recibo a día de hoy, que me sostienen y me animan», dice Marco. «Un enfermo me dijo una vez que ELA significa 'estamos luchando con el alma', y así nos sentimos nosotros. Por tanto, siempre adelante», añade.

El partido homenaje del domingo -a las 12.00 horas en el Nuevo Vivero- contará con el saque de honor de Marco Sánchez y los jugadores saltarán al campo con una camiseta verde con el lema 'La ELA existe. ConócELA'. Con todo esto, el club quiere dar a conocer una enfermedad de la que se sabe muy poco. «El CD Badajoz, desde su refundación, ha tenido un contenido social importante. En esta ocasión hemos querido darle repercusión y voz a una enfermedad tan grave como es la ELA. Entre todos queremos ayudar a que los enfermos que la padecen lo lleven mejor», cuenta Pablo Blázquez.