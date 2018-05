Segunda B «Vamos a pelear para conseguir, ya no el objetivo, sino el reto» Tapia celebra el gol del triunfo en otro derbi, ante el Badajoz. :: e. d. Tapia, lateral zurdo del Villanovense, describe como ilusionantes los dos partidos que pueden llevarles al playoff ESTRELLA DOMEQUE Martes, 1 mayo 2018, 10:17

Despacito, pero bien. 45 puntos y a soñar. El fútbol no son matemáticas, pero el Villanovense puede haber encontrado una fórmula: «corazón, carácter y humildad». Esa es la suma que hace José María Tapia, uno de los capitanes del conjunto serón, que refleja el estado de ánimo de un club que está a dos partidos de volver a hacer historia.

Y todo gracias al gol de Jacobo ante el Mérida que él tuvo que vivir desde el banquillo. «Sabía que el Extremadura iba perdiendo, me llegó el chivatazo del gol del Badajoz mientras calentaba, se lo comuniqué a Pablo, pero nada más», recuerda, «para los compañeros del campo les podría quitar de estar metidos en el partido y lo principal es que el equipo peleó como siempre, ya dije que cuando un equipo gana tantos partidos del 85 en adelante ya deja de ser suerte, es que este equipo pelea y lucha cada balón hasta el último suspiro».

Y así, sin hacer mucho ruido, un año más, el Villanovense acaba la temporada soñando, gracias a una segunda vuelta casi perfecta y un tramo final en el que suma tres victorias consecutivas. «Todavía no hemos conseguido nada», advierte Tapia, «pero vamos a pelear estos dos partidos para conseguir, ya no el objetivo, porque no lo es, sino el reto de entrar en el playoff».

«Parecía imposible, pero el equipo se ha repuesto de cada una de las cosas que nos han ido pasando»

La única pega es que no dependen de sí mismos, puesto que con el Melilla tienen perdido el golaveraje particular. Pero eso no va a hacer que bajen los brazos, todo lo contrario: «Como en todo el año, nos dejaremos el alma en los 180 minutos que nos restan de competición y veremos lo que nos depara el día 13 de mayo en Marbella».

Los primeros 90 minutos serán ante el Córdoba B, que este sábado apurará en el municipal villanovense sus opciones de mantener la categoría. De reojo tendrán que mirar lo que hagan Extremadura y Melilla. Pase lo que pase, habrán vuelto a soñar y a hacer soñar. «Parecía prácticamente imposible, pero el equipo se ha repuesto de cada una de las cosas que nos han ido pasando. De las malas rachas, de los baches, porque los compañeros han mostrado un nivel futbolístico y personal espectacular, con un cuerpo técnico que ha hecho una labor de sobresaliente», indica el lateral zurdo.

Con Iván Ania comparte el pensamiento de que el Villanovense no ha sido tenido en cuenta: «Llevamos varios años en los que se cuenta poco con nosotros cada vez que se habla de Copa del Rey o de playoff. Aunque nuestro mensaje es claro, siempre peleamos por los 45 puntos, y creo que no debemos salirnos de ese mensaje. Pero siempre digo que el último que te marca cómo llevas la temporada es el verde, que nunca miente».