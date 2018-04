Martín Vázquez: «Vamos con la ilusión de hacer un buen partido y dar una satisfacción» Rafael Martín Vázquez. :: alberto lorite Rafael Martín Vázquez Entrenador del ExtremaduraEl técnico azulgrana cree que su equipo debe ser intenso para intentar darle una alegría a su afición ante el Badajoz en el Nuevo Vivero RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 28 abril 2018, 10:51

El Extremadura se juega el todo por el todo en este tramo final de la competición. El primer escollo para los azulgranas es un Badajoz casi intratable en el Nuevo Vivero, donde solo ha perdido dos encuentros, y que necesita la victoria para mantenerse un año más en Segunda B. Será un derbi con dos clubes con objetivos muy distintos. Los almendralejenses se han quedado sin margen de error, con el Melilla empatado a 54 puntos en la pugna por la cuarta plaza. Un tropiezo más podría cerrar las puertas del objetivo de jugar la fase de ascenso a Segunda. -¿Cómo está el equipo?

-Bueno, estamos bien, deseando que llegue el domingo. Sobre todo porque el jugador quiere demostrar y poder darle la vuelta a esos resultados que no nos han acompañado en las últimas jornadas, siendo conscientes de que quedan tres finales y la primera de ellas es este partido. Preparándonos toda la semana para el partido.

-¿Ha habido algún cambio durante la semana?

«No dejan de ser tres puntos, pero en partidos así hay que ir desde el primer momento sabiendo lo que nos jugamos»

-El domingo lo veremos. Evidentemente, la única manera que veo para solucionar las cosas que no salen bien es trabajando. Hay que llegar en las mejores condiciones al día del partido, y vamos también recuperando a gente. Vamos a ver el entrenamiento para poder saber con qué gente podemos contar para el partido. Vamos con la ilusión de hacer un buen partido y dar una satisfacción a la afición.

-¿Qué altas y bajas habrá para el encuentro?

-Willy, que se operó y todo salió según lo previsto y no podremos contar con él a corto y medio plazo. Pardo tuvo unos minutos el otro día, pero el miércoles se tuvo que salir del entrenamiento porque tenía unas molestias, y a ver cómo se siente. Zarfino y Jairo hoy [por ayer] van a entrenar con el grupo, y Borja ya está entrenando con normalidad. Aitor va a entrar en el grupo y en principio ya está preparado para estar con el resto. Recuperamos a Manu García y Jose García, que estaban sancionados.

-¿Te preocupa que los últimos partidos sean derbis?

-Son partidos, por supuesto, muy importantes y que tienen mucha repercusión para la zona y los aficionados. Para nosotros son partidos importantes porque somos conscientes de lo que significa y de la rivalidad que hay, y por eso lo afrontamos con la máxima exigencia, pero al final no dejan de ser tres puntos. Hay que ir desde el primer momento sabiendo lo que nos jugamos.

-El Badajoz es un equipo intenso, ¿qué rival esperas?

-Todos los domingos en el fútbol hay unos mínimos, unas bases que das por hecho en cada equipo. Si no eres intenso, trabajas y sufres cualquier rival te puede pasar por encima. Vamos a tener enfrente a un equipo agresivo y eso no es novedad. Tenemos que estar preparados y ponernos, como mínimo, al mismo nivel en algunas parcelas, porque la calidad te da ese plus cuando te igualas en ciertas parcelas.