ASCENSO A SEGUNDA B «Vamos a darlo todo en el campo» Álex Barrera, en el partido ante el Cartagena en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero Álex Barrera, mediocentro del Extremadura UD, admite que el Mirandés será un duro rival, pero confía en pasar de ronda con el apoyo de la afición RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 1 junio 2018, 08:38

Quizá sea uno de los nombres del momento en el Extremadura. Su gol en Abegondo ha permitido que Almendralejo, que toda una ciudad, siga ilusionada con su equipo. Álex Barrera (Oviedo, 12 de mayo de 1991) ha conseguido llegar al tramo decisivo de la temporada en una forma excelente. Su gol en Abegondo a menos de un cuarto de hora del final de la prórroga metió al Extremadura en la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda División, pero no solo por eso Álex Barrera es importante en este equipo. El asturiano ha ido creciendo en el transcurso de la temporada hasta hacerse un hueco en el centro del campo. Su presencia en la sala de máquinas dota al equipo de mejor salida de balón, y es por eso que con cualquier técnico Álex Barrera ha tenido minutos. El último partido en Abegondo no fue titular, pero su participación en el encuentro fue crucial. Ahora encara el partido ante el Mirandés en el Francisco de la Hera con la moral por las nubes, pero con los pies en el suelo.

-El partido ante el Mirandés es el típico que todos quieren jugar, ¿cómo lo ves?

-Está claro que estos partidos son los importantes, los que se esperan durante todo el año, y por eso estamos todos con muchas ganas y también con ganas de hacerlo bien.

-Además, el ambiente va a ser espectacular....

-La gente está muy ilusionada, muy metida con el equipo y el estadio parece que prácticamente va a llenarse. Para nosotros es un orgullo que la gente nos apoye así, y por eso vamos a darlo todo en el campo y devolverles esa confianza.

-¿Cómo calificas el apoyo de la afición en este tramo final de temporada?

-La gente está encantada. Toda la afición quiere ir al estadio, toda la afición está muy ilusionada con el equipo. Va a ser un partido muy bonito con mucha gente que va a estar con nosotros apoyándonos.

-¿Qué te parece el Mirandés como rival?

-Es el equipo con más puntos de toda la Segunda B, y eso quiere decir algo. Es un equipo muy serio, muy trabajado, que comete muy pocos errores. Nosotros, para intentar batirles, tenemos que estar muy bien.

-¿Crees que va a ser una eliminatoria muy distinta a la que tuvisteis con el Deportivo Fabril?

-Al final nunca se sabe cómo va a ser cada partido. Es verdad que no es lo mismo jugar contra un filial, que quizá arriesga más, que jugar contra otro tipo de equipo; entonces puede que sea una eliminatoria distinta, pero hay que ver cómo transcurre cada partido.

-Y, ¿cómo le debe hacer daño el Extremadura al Mirandés para poder pasar la eliminatoria?

-Tenemos que ser un equipo serio e intentar estar bien todo el equipo en defensa y después, en la zona ofensiva, pues aprovechar nuestras opciones. En ataque tenemos a gente determinante, y si estamos todos bien atrás y arriba estamos acertados, pues podremos tener nuestras opciones.

-¿Qué tiene que mejorar el equipo con respecto al partido de vuelta ante el Deportivo Fabril?

-El equipo quizá no estuvo todo lo sólido en defensa que debería. Si corregimos eso, creo que en ataque vamos a generar ocasiones. Si todo el equipo consigue estar más metido y hacerlo mejor en defensa y no conceder tantos goles, habrá una buena parte del trabajo hecho.

-En cuanto a sensaciones personales, parece que estás en un buen momento, incluso marcando el gol de la victoria en Abegondo. ¿Cómo te encuentras?

-Me encuentro muy bien y muy cómodo. Más allá del gol, estoy contento de poder estar ayudando al equipo a intentar conseguir el objetivo marcado.

-¿Ha sido una temporada de altibajos para ti?

-A veces me ha tocado ayudar desde el campo, otras veces me he caído del 'once', pero desde donde me toque siempre intentaré dar el máximo para ayudar al equipo. Es verdad que en este último tramo me está tocando participar más y ayudar desde dentro, entonces en ese sentido estoy muy contento.

-Por último, ¿qué mensaje le darías al aficionado que el domingo va a estar apoyando en el Francisco de la Hera?

-Al final, cuando sabes que va a venir tanta gente, hay poco que decirles, porque están muy ilusionados y muy motivados con el equipo, y nosotros estamos encantados de que la gente esté así. Vamos a darlo todo en el campo el domingo para tratar de no decepcionar a esa gente que estará en el estadio.