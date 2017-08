Última prueba fallida del Villanovense en Azuaga

Derrota para despedir la pretemporada del Villanovense ante el Azuaga, por 1-0, después de acabar el partido con dos jugadores menos tras la expulsión en la segunda parte de Xavi Annunziata y Tapia, que también acabó expulsado ante el Badajoz.

Los de la Campiña Sur, que aprovecharon la cita de ayer para estrenar sus nuevas camisetas, se llevaron la victoria ante los serones, dejando claras sus aspiraciones a volver a completar una buena temporada en Tercera División.

La última prueba de Iván Ania antes del primer partido oficial de la temporada dejó a entrever el que puede ser una alineación de gala que ya ha repetido en los últimos partidos. Ese hipotético once ante el San Fernando, correspondiente a la primera jornada, tendría a Leandro en la portería, con la zaga formada por Tapia, Javi Barrio, Javi Sánchez y Óscar Arroyo, en el centro del campo, está casi asegurada la presencia de Annunziata, Carlos Andújar, Österholm y Elías Pérez. En la delantera, de momento, Pedro Beda apunta a titular.

Pese a lucir ese once de gala, en la primera mitad el Villanovense no pudo abrir la lata. Tampoco el Azuaga, que sí que se adelantó en el 7 de la segunda con un gol de Quique Roldán. Unos minutos después, los serones se quedaban con 9 y ya no fueron capaces de dar la vuelta al marcador, pese a intentarlo. En la segunda parte, también debutó Jacobo, último en llegar.