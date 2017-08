SEGUNDA B Última prueba para el Extremadura Fran Miranda, en el partido ante el Real Betis. :: J. M. Romero El conjunto de Agustín Izquierdo encara ante el Córdoba su último test antes del comienzo de la liga RAÚL PEÑA Sábado, 12 agosto 2017, 10:23

Almendralejo. El Extremadura no va a tener más pruebas, no va a tener más minutos para la cohesión grupal, no hay tiempo para las dudas. El conjunto de Agustín Izquierdo tiene ante el Córdoba (Francisco de la Hera, 21.00 horas) su último test antes del estreno liguero, casualmente ante el filial verdiblanco, de la próxima semana.

El partido servirá también para la presentación oficial de la plantilla, que se hará unos 15 minutos antes del comienzo del encuentro, y para celebrar la décima edición del trofeo Ciudad de la Cordialidad, que organiza el Extremadura cada año. Y el rival no es baladí. Ante el conjunto azulgrana estará un Segunda División, como es el Córdoba, que, sin ir más lejos, le ganó esta semana al Real Betis.

Los pupilos de Luis Miguel Carrión llevan una pretemporada espectacular. Tras seis triunfos seguidos, el equipo cordobés espera seguir con su buena racha y ganar en Almendralejo para así seguir con su marcha triunfal veraniega.

Por su parte, el Extremadura llega de ganar ante el Villafranca y su pretemporada también está siendo muy buena. Los de Agustín Izquierdo sólo han perdido un encuentro, ante el Azuaga, y ya consiguieron plantarle cara al Rayo Vallecano y al Real Betis tras empatar ante los dos. Por lo tanto, este encuentro ante el Córdoba supone un nuevo reto para los azulgranas y una muy buena preparación para el primer partido de competición oficial.

El entrenador azulgrana, Agustín Izquierdo, espera que su equipo mejore con respecto a los partidos de pretemporada anteriores: «Estamos ultimando la puesta a punto y a ver si hacemos mejor las cosas y llegamos en un momento óptimo al inicio de liga».

Izquierdo cree que el encuentro será un buen test de cara al inicio liguero, pero admite que puede que al equipo aún se le encuentren fallos típicos de pretemporada, que deberán ajustar para el primer partido de la competición liguera. «Tenemos que ir ajustando aspectos que, evidentemente, quizá no hayamos hecho bien en partidos anteriores, y que nos permitan, si tenemos carencias, que salgan a la luz para corregirlas, y que en el partido de competición no salgan». Por lo tanto, pese a estar cerca del estreno en liga, Agustín Izquierdo asume que a su equipo le faltan entrenos para pulir los fallos que pueda cometer tanto en defensa como en ataque.

Para el último encuentro de preparación antes del partido ante el Córdoba B, los abonados del Extremadura no tendrán que pagar ningún suplemento para disfrutar del choque. Además, el club ha puesto a disposición de la afición cordobesista una oferta, por lo que la entrada en Fondo Sur les costará 10 euros. Para el resto de aficionados, la localidad de Fondo Norte y Preferencia cuesta 15 euros; y en Tribuna Lateral y Tribuna Central, 20 y 25 euros, respectivamente.