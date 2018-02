El UCAM sale vivo del Nuevo Vivero El CD Badajoz dominó el partido pero no estuvo acertado de cara a portería / CASIMIRO MORENO El Badajoz domina a los murcianos durante todo el partido y solo la falta de puntería impidió la victoria local MANUEL Gª GARRIDO Sábado, 10 febrero 2018, 20:37

El Badajoz consolidó este sábado su vitola de equipo intratable en su campo. Solo le faltó marcar (0-0), en un partido que dominó de principio a fin y en el que tuvo al UCAM, uno de los gallitos de la categoría, contra las cuerdas los 90 minutos.

Los blanquinegros salieron con autoridad, mostrando sus credenciales en casa: intensidad, carácter, presión y mucho ritmo. Esa fue la constante durante los primeros 45 minutos. El UCAM solo pudo acercarse tímidamente en los primeros cinco minutos y en contras muy esporádicas conducidas por Onwu e Isi Ros, sin duda el más batallador e incisivo de los murcianos, aunque la gasolina solo le duró 50 minutos.

El inicio fue arrollador, vertiginoso. Los visitantes repelían los golpes a duras penas e intentaban ensanchar el campo con balones muy largos desde atrás para salir del rincón en el que lo acorralaba el Badajoz. El oxígeno del UCAM solo llegaba a balón parado, pero los locales se mostraban seguros y sin concesiones atrás. No hubo fisuras. El bloque defensivo era un muro, solo Gabri Izquier sufría por las internadas por su flanco. El juego apenas transitó por la medular, pero cuando pasaba por la sala de máquinas, Javi Rey cortaba el patrón de la jugada y Javi Pérez lo hilvanaba. No existió el centro del campo murciano. Abel Gómez se enfrascaba en mil guerras incapaz de salir indemne de ninguna batalla. Cristian Bustos se multiplicaba en las coberturas ante las continuas superioridades ofensivas del Badajoz, con Ruano como siempre muy inspirado y Guzmán más activo que acertado.

Así llegó la primera gran ocasión pacense. El balón le llegaba a Álex Rubio, que mandaba su derechazo a la base del palo (minuto 17). Era el primer aviso serio del delantero de San Fernando, un coloso inabordable por los centrales del UCAM. Su trabajo fue inmenso. Imposible arrebatarle el cuero aguantando de espaldas a portería, fijando a los zagueros y habilitando la llegada de sus compañeros. Una bendición contar con un futbolista de ese calibre arriba y un socio inmejorable para Juanma. El ariete sevillano no tuvo su tarde. Voluntarioso, veloz y un incordio para la zaga rival, no le acompañó la puntería. En el minuto 29 perdonaba una ocasión clarísima solo ante el portero tras recortar al defensa y perder algo de ángulo en el disparo, que se marchó al palo cuando la grada ya cantaba el gol.

0 CD Badajoz Pol Ballesté (Fernando, m. 45), Rafa Navarro, Gabri Izquier, Morante, Jesús Muñoz, Javi Rey, Guzmán, Javi Pérez (José Ángel, m. 64), Juanma (Eloy, m. 86), Álex Rubio y Ruano. 0 UCAM Murcia Javi Jiménez, Carlos Moreno, Víctor, Dani Pérez (Fran Grima, m. 80), Javi Fernández, Bustos, Colinas, Kitoko, Onwu (Gerard Oliva, m. 87), Abel e Isi Ros (Urko Arroyo, m. 59). Árbitro: Ruiz Aguilera (colegio andaluz). Mostró amarilla a los jugadores locales Javi Pérez, Álex Rubio, Gabri Izquier y José Ángel, y por parte del UCAM, a Víctor, Onwu, Carlos Moreno y Colinas. Incidencias: Nuevo Vivero, unos 5.000 espectadores. Decenas de aficionados dieron colorido a las gradas acudiendo ataviados con disfraces.

El Badajoz estuvo muy metido y la inoperancia de los murcianos fue en gran parte mérito de los pacenses, que no daban tregua. Estuvieron muy metidos, atentos a las segundas jugadas y sin permitir ningún resquicio en rechaces. Aun así, Onwu pudo adelantar a los visitantes con un mano a mano ante Pol Ballesté, que el meta catalán abortó con mucho acierto. Sería una de sus pocas intervenciones, ya que en el descuento de la primera tuvo que abandonar el campo lesionado.

La segunda parte empezó con la misma dinámica, el Badajoz dominando y encerrando a su rival, muy incómodo y desbordado. Javi Jiménez no inició una sola jugada en corto. Intentaba el UCAM así rebasar alguna línea de pase y neutralizar la zona de presión alta pacense. Funcionó a medias, porque el Badajoz se apropiaba una y otra vez de la iniciativa, pero los murcianos, aunque sufrían, se mantenían cobijados en su cueva para evitar males mayores. La sensación de peligro del conjunto blanquinegro era constante. Desde el minuto diez del choque parecía que era cuestión de tiempo que cayera el primero, ante unos murcianos muy noqueados. Álex Rubio volvió a rozar el tanto con una internada por la izquierda, pero su centrochut no encontró rematador. La frustración visitante se acrecentaba, con Julen Colinas teniendo que escalonarse para contactar con el balón y vaciado en labores de contención. No hubo una sola subida de los laterales ni el UCAM fue capaz de encontrar situaciones de dos contra uno. Impecable el planteamiento de Marrero y la ejecución de la pizarra de sus futbolistas. Maniataron a uno de los aspirantes al ascenso y lo convirtieron en un equipo vulgar y sin argumentos.

En el ecuador de la segunda mitad el partido comenzó a trabarse con muchas interrupciones, faltas, amarillas, jugadores por el suelo y pausas. El juego se aturrullaba, la fluidez disminuía y el UCAM respiraba. Pero tras ese impasse, el Badajoz fue a por más. Se sobrepuso a esa fase y la contrarrestó con juego. Una internada de Guzmán rompía con esa dinámica y volvía a conectar a los pacenses. La zaga, exigida pero eficaz, tuvo que emplearse a fondo de nuevo taponando in extremis un disparo de Álex Rubio. Volvía el séptimo de caballería a la carga.

Físicamente fue una disputa colosal entre ambos equipos. Ninguno hincaba la rodilla, el UCAM en la retaguardia, armado en las trincheras, y el Badajoz quemando toda su artillería de ataque. La imagen de los blanquinegros fue la de un bloque compacto, serio y sólido, sin complejos, capaz de tutear a cualquier contrario. La grada se metió en el césped, especialmente en la segunda parte, empujada por el pundonor y la garra de los suyos, en esa mística comunión que está convirtiendo al Nuevo Vivero en todo un santuario. El silencio se apoderó durante unos segundos de la parroquia local cuando Carlos Moreno remataba de cabeza y el balón lo despejaba con apuros cerca del poste Fernando. Corría el minuto 90, habría sido el más cruel de los finales para un Badajoz que mereció ganar el partido.