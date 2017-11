«Este triunfo nos debe dar tranquilidad pero no relajación» Lunes, 13 noviembre 2017, 07:16

Tal fue la intensidad del partido, sobre todo en el tramo final, que Iván Ania llegó afónico a la rueda de prensa. «No fuimos capaces de hacer el segundo y con los cambios, ellos se hacen los dueños del partido». El asturiano reconoció que se trataba de un triunfo importante, «supimos sufrir y sacar el partido adelante, no sé si es el mejor partido, posiblemente no el más vistoso, pero sí el que me voy más satisfecho de haber ganado». Una victoria que espera que les dé «tranquilidad, pero no relajación para acabar la primera vuelta».