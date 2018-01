Y tres meses después, Chema Mato Chema Mato, hace ahora tres meses. :: Hoy Mientras el mediocentro emeritense podría reaparecer mañana, el único delantero del equipo, Javi Gómez, sufre un proceso gripal F. G. MÉRIDA. Sábado, 6 enero 2018, 09:18

La última vez fue a la media hora del derbi ante el CD Badajoz el pasado 8 de octubre. La próxima, Loren mediante, podría ser mañana mismo. Porque Chema Mato ya está disponible y con él, la sobriedad y el orden del centro del campo del Mérida son otros. Titular siempre con Nafti hasta que se lesionó, el domingo ante el Marbella podría empezar desde el banquillo tras tres meses sin jugar por su rotura de peroné. O no: a lo mejor el mediocentro cántabro se podría incluso colar en el 'once'. «porque lo mismo pueblo el centro del campo que lo mismo os sorprendéis. No quiero decir más», escondió ayer Loren en su primera rueda de prensa previa a un partido.

No desveló nada pero sí soltó pistas: «Nosotros somos los importantes, pero también hay que mirar al rival para decidir cómo jugar. Por ejemplo, va a haber partidos en que juguemos sin referencia arriba. Así de claro. Pero no por eso vamos a dejar de ganar el partido». Y es que. primero se marchó Hugo Díaz, luego lo hizo Juan Esnáider y esta semana la gripe ha visitado a Javi Gómez, que espera entrenar al menos hoy. «Tenemos otros futbolistas que pueden jugar en determinados puestos. Mustafá y Kiu tienen gol y pueden jugar también arriba», deslizó el nuevo técnico del Mérida.

Oficialmente, la única baja para recibir mañana al Marbella es la de Juanlu Hens. Aún así, Loren deberá convocar a un juvenil para completar convocatoria. «Estoy muy contento con el equipo que tengo. ¿Que quiero más? ¡Claro que quiero más! Quisiera tener 22 futbolistas. Pero tengo 17. y hasta el otro día me tuve que meter yo a jugar en el entrenamiento. Pero el club está trabajando, y me consta. Yo estoy todo el día aquí, mañana y tarde. Sondeando todo. Pero hay que tener paciencia. Me gustaría tener más delanteros, pero llegarán. Si no han llegado esta semana, llegarán seguro la siguiente».

Loren: «Me gustaría tener más delanteros, pero llegarán. Si no han llegado esta semana, llegarán seguro la siguiente»

El club le comunicó a Jokin Esparza antes del parón invernal que se fuera buscando equipo, pero ante las marchas de Hugo Díaz y Esnáider y que nadie ha vuelto a sacarle el tema al extremo navarro, Esparza ha encandilado a Loren: «Esparza es uno más. A mí me encanta como futbolista. Tiene un uno contra uno espectacular. Javi Gómez se infló en el Toledo a marcar goles por sus centros. Lo que pasa es que hay que decirle al chico lo que tiene que hacer. Esparza es un futbolista de superior categoría, pero se lo tiene que creer», aclaró Loren.

No fue del único jugador del que habló el nuevo técnico del Mérida. También se refirió a Mustafá: «Cuando dije en la presentación que a los jugadores hay que darle cariño, me refería a futbolistas como Mustafá. Con el estado de ánimo por las nubes, puede hacer lo que quiera». A Kiu: «Me ha sorprendido. Hasta creía que no sabía español y lo habla mejor que yo». E incluso a Bernardo Plaza: «Aquí el entrenador soy yo, porque si no estaría en Marbella. Pero Bernardo Plaza me está ayudando en la parte que yo no sé, como es la de los ordenadores, copiar y pegar imágenes para enseñarles a los jugadores, información de los contrarios, cómo funciona el club. Es un compañero más».