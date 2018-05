SEGUNDA B Tras la angustia, llega cierta calma Guzmán y Álex Herrera celebran con énfasis el gol de Ruano que dio la victoria al Badajoz. :: J. V. ARNELAS El Badajoz salva una jornada comprometida que, si bien no le permite relajarse, sí mirar los dos partidos finales rebajando la tensión acumulada el último mes J. P. BADAJOZ. Martes, 1 mayo 2018, 10:18

El Badajoz se da un cierto respiro después de una angustiosa semana al sentir de cerca otra vez el agujero. El equipo blanquinegro salva una jornada comprometida y que le hubiera complicado mucho su futuro en la categoría. El alivio es grande y permite mirar los dos últimos partidos descargando algo de tensión acumulada en los últimos días. Lo dijo Marrero nada más lograr la victoria frente al Extremadura. «Seguimos en zona peligrosa, pero se ve mejor la salvación».

Y es que la jornada no pintaba nada bien a las cinco de la tarde. Habían ganado todos los rivales directos por el descenso y el puesto de promoción por la permanencia pesaba como una losa antes de comenzar el partido frente a uno de los mejores proyectos de la categoría, que además llegaba al Nuevo Vivero en defensa de una cuarta plaza que con el paso de las semanas se le ha ido diluyendo. Pero el equipo blanquinegro demostró que sabe competir bajo presión. «Había que ser sólidos, intensos y tener una fe ciega en que podíamos ganar», manifestaba el ténico del Badajoz.

Los pacenses tienen el descenso a cuatro puntos que marca el Jumilla y a dos el playout en el que se mete el Mérida. Lo positivo es que al final de la jornada, los blanquinegros han acumulado un gran número de rivales por detrás con Las Palmas Atlético, Écija, Linense, Mérida, Jumilla, Córdoba B y un Betis Deportivo apurando sus últimas gotas de vida dando la campanada en Murcia, al que dejó sin opciones de título. «Hemos metido más actores en esta función», destacaba Marrero. El Écija puede tener la llave para cerrar el descenso al recibir este domingo al Jumilla. El Córdoba B tiene que visitar a un Villanovense en estado de gracia y con el subidón de la cuarta plaza que ya no piensa soltar. El Badajoz viaja a la ciudad deportiva del filial bético. «Creo que ganando en Sevilla puede que estemos matemáticamente salvados», exponía el técnico.

Todos los factores se habían puesto en contra, de ahí que Marrero resalte el valor de los tres puntos conseguidos. «Estábamos muy mermados. De nuevo un portero se lesiona, sin los Javis, Rafa Navarro, Jesús... pero al final el sufrimiento ha valido la pena». El preparador blanquinegro expuso una situación que refleja el compromiso de una plantilla por dejar al Badajoz en Segunda B. «Sé de las molestias que tienen cada semana, el sufrimiento que llevan... He dejado llorando a Javi Rey porque quería jugar y no podía». En ese punto, Marrero había relatado en la previa del viernes los continuos contratiempos que ha sufrido esta temporada en la que siempre ha tenido alguna baja y no ha podido contar con toda su plantilla al completo ni una sola jornada. «Este año no se lo deseo a nadie en ese sentido. Entre los problemas con los porteros, las lesiones... Es difícil». En el tema de la portería ha sido especialmente castigado el Badajoz, que ha contado esta temporada con cinco guardametas y todos con algún percance en un momento determinado del curso. Pol Ballesté llegó en enero para dar cierta seguridad al equipo en ese sentido y después de cinco partidos cayó lesionado. Con este panorama, el club tuvo que hilar fino para poder fichar a finales de marzo un sub-23, profesional y en paro y finalmente incorporó al polaco Pawel Florek, que también caía en la maldición al quinto partido. «Pawel veremos si llega a jugar ya alguno de los dos partidos, Pol tampoco está del todo recuperado. Ha jugado el más sano, así de claro», reconocía Marrero.