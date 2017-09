«A trabajar y a pelear con lo que tengo» Mehdi Nafti :: BRÍGIDO Mientras espera un central o lateral zurdo, el técnico del Mérida, Mehdi Nafti, cierra filas con su plantilla de 19 futbolistas F. G. MÉRIDA. Sábado, 23 septiembre 2017, 09:12

«¿Preocupado? Ummm», se lo piensa un poco Mehdi Nafti. «Nunca es una buena noticia perder a un jugador. Pero es que si me pongo a pensar en la escasez de efectivos, pierdo tiempo para pensar en la gente que ya tengo. ¿Para qué me sirve pensar que tenemos una plantilla corta si lo que tengo que hacer es mi trabajo con lo que tengo? E intentar hacerlo bien, encima».

Claro que le inquieta al entrenador del Mérida pasar de 20 a 19 jugadores; claro que le inquieta, además, no poder contar con Juanlu Hens hasta diciembre o enero; claro que le inquieta que encima Juan Esnáider vaya a estar, como mínimo, una o dos semanas parado por las molestias que arrastra en su tobillo; claro que toca madera para que en el entrenamiento de esta mañana todo discurra con normalidad; claro... Pero la única alternativa que tiene Nafti, por el momento, es tirar con lo que tiene. Tirar ante el Cartagena mañana, ante el Murcia la semana que viene y ante el Badajoz dentro de dos.

«Con prisas nunca se hacen las cosas bien. A partir de ahí, cualquier jugador que venga en esa zona (un central, a ser posible zurdo, y que pueda jugar también en el lateral) mejor, siempre y cuando sea para mejorar lo que ya tenemos», continúa el técnico del Mérida sobre la búsqueda de su club en el mercado nacional y extranjero de un jugador profesional en paro. «Mientras tanto, a trabajar y a pelear con lo que tengo». Así que, salvo contratiempo de última hora, el canterano César García, mediocentro del juvenil, debutará mañana en una convocatoria en partido oficial, tras dos pretemporadas ya a sus espaldas con el primer equipo.

En la comparecencia ante la prensa de ayer, a diferencia de otros viernes, Nafti reconoció que aún no tiene claro quiénes jugarán mañana (18.00 horas) ante el Cartagena en el Romano. ¿Si Kike Pina o Santi Villa en el lateral?, ¿si Santi Villa y Esparza en los extremos?, ¿si Kiu o Mustafá titulares?... «A Musta ya lo conocemos. Es un jugador distinto. Tiene unas cualidades en el uno contra uno muy difícil de encontrar en esta categoría. Pero Mustafá tiene ya 29 años y es hora de que dé un paso hacia adelante. Lo hablo diariamente con él, que es una lástima que con sus cualidades esté jugando en Segunda B. Por algo será. Pero no le voy a dejar en paz, porque creo en él y porque creo que tiene edad para empezar a mirar más arriba. No lo voy a dejar tranquilo con esto».