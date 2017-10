Segunda B Trabajada victoria del Villanovense Carlos Andújar, autor del gol, presiona a un defensa bético. :: e. d. Un solitario gol de Carlos Andújar sirvió para lograr los tres puntos, tras un buen trabajo para frenar el juego del Betis B ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 9 octubre 2017, 08:10

La pizarra de Iván Ania funcionó al Villanovense para doblegar a un Betis Deportivo que no pudo desplegar su juego ayer en el Romero Cuerda. Menos fútbol vistoso, pero mucho trabajo para volver a ganar después de cuatro jornadas y escalar puestos en la tabla.

1 VILLANOVENSE 0 BETIS DEPORTIVO Villanovense Leandro, Arroyo, Tapia, Javi Sánchez, Barrio, Pajuelo, Carlitos, Curro (Kamal, min. 78), Pedro Beda (Jacobo, min. 91), Elias y Dieguito (André, min. 65). Betis B Pedro, Julio Alonso, Redru, Dan, Hinojosa, Nacho, Liberto (Nieto, min. 68), Julio Gracia (Irizo, min. 74), Aitor (Iván, min. 78), Francis y Loren. Goles 1-0: Andújar, 72. Árbitro Mohamed Massat (manchego), mostró amarilla a Javi Sánchez, Curro y Pedro Beda para los locales, y a David Hinojosa y Francis en los visitantes. Incidencias Romero Cuerda, unos 1.200 espectadores. El Betis Deportivo tuvo que jugar, por decisión del árbitro, con la tercera equipación del Villanovense.

Con 22 camisetas del Villanovense sobre el césped, pues el Betis tuvo que jugar con la tercera equipación serona por decisión arbitral, las verdes volvían a ser para los mismos que ante el Badajoz, a excepción de Curro, que regresó en el lugar del lesionado Annunziata. Mismo dibujo, pero distinta estrategia, pues Iván Ania había insistido en la necesidad de quitarle el balón al filial bético y lo logró por momentos a base de una presión muy adelantada.

Si bien ese planteamiento hizo que el fútbol del Villanovense fuese otro y que el partido se volviese tedioso para el aficionado. Aunque, con el triunfo, a más de uno se le olvidaría después la falta de ocasiones durante los 90 minutos.

De hecho, en la primera mitad los porteros fueron también meros espectadores, inquietados únicamente por algún disparo lejano que no tomaba dirección hacia la portería.

En ese primer tiempo, el filial bético parecía controlar el balón, pero lo cierto era que la presión ejercida por los serones apenas les dejaban pasar de la línea de tres cuartos con algo de claridad. Mientras, en el Villanovense, con el mono de trabajo en defensa, sólo se acercaba al campo rival a través de las internadas de Dieguito y Carlos Andújar, sobre todo por el flanco derecho del Betis, que ambos fueron alternándose en busca de un buen centro, aunque sin ocasiones claras.

Parecía que ambos equipos había llegado al Romero Cuerda no ya con la pólvora mojada, sino directamente sin pólvora. Así, con tablas en el marcador los jugadores cogieron el camino de vestuarios y el público se tomaba también un descanso esperando algo más de emoción en la segunda mitad.

La arenga de los entrenadores pareció surtir efecto en los primeros minutos, primero en el lado bético que salió con algo más de ímpetu, intentando zafarse de la presión serona. Al menos, lograron su primer disparo a puerta, en el 51, en las botas de un Julio Gracia algo desaparecido en la tarde de ayer, igual que Francis y Loren.

Cambio de Dieguito

Ese primer acercamiento bético hizo reaccionar a los de Ania, que empezaron a equilibrar la balanza entre la presión y el ataque, dejándose ver algo más en el apartado ofensivo. Sin embargo, algo parecía no convencer al técnico asturiano, que decidió sacar del campo a Dieguito para dar entrada a André, algo que no gustó a la afición serona que no dudó en protestar el cambio con una sonora pitada. Cinco minutos después, más de uno olvidó el berrinche primero con la ocasión de Javi Barrio a la salida de un córner y poco después con el gol de Carlos Andújar. Un pase de Curro medido a la espalda de la zaga verdiblanca para que el de Villagonzalo batiera con elegancia al guardameta emeritense Pedro (1-0).

Lo más difícil, adelantarse en el marcador, ya estaba conseguido, pero quizás debido a las últimas experiencias, los serones cerraron el partido con dudas y algo de nerviosismo, algo que se vio reflejado en la oportunidad más clara del Betis, que llegó a balón parado, con un remate de Dan que despejó Leandro y que Tapia tuvo que sacar bajo palos tras el remate de Aitor en el rechace.

Fue, por suerte, el último susto serio para el Villanovense que en un partido poco vistoso, supo tirar de galones ante la joven cantera del Betis para volver a saborear la victoria después de tres empates consecutivos.