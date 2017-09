SEGUNDA B A la tercera tiene que ser la vencida para el Extremadura Willy la pasada jornada. :: Romero Tras el empate en Lorca y la derrota en La Línea, el conjunto azulgrana busca su primera victoria lejos del Francisco de la Hera esta campaña RAÚL PEÑA Domingo, 24 septiembre 2017, 09:43

Almendralejo. A la tercera va la vencida, dice el refrán. Un refrán que el Extremadura se quiere tomar al pie de la letra. Tras el empate en Lorca y la derrota en La Línea de la Concepción, el Extremadura busca su primera victoria a domicilio de la temporada en la tercera salida lejos del Francisco de la Hera.

Una salida complicada, ante la, hasta ahora, revelación de la temporada y líder, el Écija, que quiere seguir invicto. El Extremadura de Agustín Izquierdo se presenta en el Municipal San Pablo con varias bajas importantes. A las de Jesús Rubio y Álex Barrera se han sumado las de dos jugadores importantes en el esquema del técnico azulgrana. El portero titular hasta ahora, Manu García, no estará en Écija, por lo que Marc Vito tendrá su primera oportunidad con la elástica azulgrana en un partido oficial. La otra baja de esta semana es la de Airam Benito, con molestias, que no entró en la convocatoria de Izquierdo. Por ello, Agustín Izquierdo tendrá que jugar con un doble pivote -Fran Miranda vuelve al 'once'-, y con dos delanteros en punta de ataque. Además, debuta en una convocatoria Filip Jankovic. Izquierdo también ha convocado a los jugadores del filial Louis Thébault -el cancerbero debuta en una lista del primer equipo- y Manu Cordero, que ya jugó casi 20 minutos ante el San Fernando.

Frente al Extremadura estará la sensación de la temporada. El Écija ha comenzado la liga con cuatro victorias y un empate que le hace ser líder. Los de Juan Carlos Gómez están en su momento dulce, e intentarán vencer a los azulgranas para mantenerse en lo más alto. El equipo sevillano está sostenido en el centro del campo por Castro y Marrufo, y aprovecha la verticalidad de Moyita -ex del Villanovense- y de Manu Reina por bandas para hacerle daño al rival.

El Extremadura espera hacer efectivo el refrán y conseguir la primera victoria fuera de casa.