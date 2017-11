«Si supiera qué pasa ya lo habría arreglado» Lunes, 6 noviembre 2017, 07:47

El técnico del conjunto emeritense fue tajante en su lectura sobre el partido de ayer. «El rival ha sido muy superior, individual y colectivamente, hemos intentado defender de la mejor manera, pero el resultado es más por méritos de ellos que por fallos nuestros. No tengo nada que reprocharle a mis jugadores». Nafti, muy cariacontecido durante la comparecencia, explicó que la clave no ha estado en la pizarra. «Un dibujo táctico es una mentira si no ganas los duelos, si no tienes continuidad en el juego, si no tienes fluidez ni pisas el área rival».

Sobre las dos versiones que el Mérida está mostrando en casa y a domicilio, Nafti se mostró muy contrariado. «Si supiera qué pasa, ya lo habría arreglado. Falta ambición y creer en lo que estamos haciendo. Pero también es cierto que hoy he visto la que ha sido la mayor diferencia de nivel con respecto al equipo contrario».