Solo uno puede acabar contento Momentos previos al inicio del choque de la primera vuelta en el Francisco de la Hera. :: j. m. romero Mérida y Extremadura están obligados a ganar: los locales para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos y los visitantes para tener esperanzas de playoff M. G. / RAÚL PEÑA Domingo, 6 mayo 2018, 10:08

mérida / almendralejo. El estadio Romano de Mérida es el lugar. Las 18.00 horas es el momento. El Mérida y el Extremadura se citan en uno de los derbis más determinantes de los últimos años. Ambos se juegan la vida. Unos por evitar los puestos de descenso, los otros por apurar al máximo sus opciones de obtener una plaza de playoff de ascenso a Segunda División. Un partido marcado por la vuelta de Juan Sabas al banquillo del Extremadura y por las movilizaciones de ambas aficiones para animar a los suyos.

De Almendralejo se esperan alrededor de 700 incondicionales. El Mérida, por su parte, decidió ayer abrir el fondo sur al precio de cinco euros (con promoción incluida para abonados: dos entradas al precio de ocho euros en dicho fondo) porque a la tribuna le quedaban ya pocos asientos libres que vender. Además, los aficionados locales se juntarán al mediodía en la plaza de toros para ambientar los prolegómenos comiendo y luego recibirán al equipo en la calle de tribuna para entregarles el primer aliento de la tarde.

La importancia está servida en ambos bandos, más si cabe para el Mérida, tras la victoria de anoche del filial del Córdoba en Villanueva, que le hace empezar su partido con los mismos puntos que el equipo que abre el descenso directo. No ganar significaría jugarse la salvación en la última jornada sin depender de sí mismo. «Necesitamos ganar. Nosotros, el vestuario, el club, la afición, la ciudad. Somos conscientes de ello», subraya Mehdi Nafti. También lo necesita el Extremadura, que está ante su primer 'match point' en contra. Porque, si pierden en el Romano, los azulgranas llegarían a la última jornada sin depender de ellos mismos para clasificarse como cuartos.

Es una verdadera final para los de Almendralejo, y todos la quieren jugar. La buena noticia para Juan Sabas es que tiene a casi todos los jugadores disponibles para el encuentro. Solo Willy, recién operado de la rodilla, y Airam Benito, que tendrá que pasar por el quirófano tras su lesión en Badajoz, no estarán disponibles.

Algunos futbolistas como Pardo o Lomotey no han entrenado toda la semana al máximo, pero sí estarán dispuestos para el partido si Sabas lo estima oportuno. Además, el técnico madrileño del Extremadura recupera a Aitor, que no estuvo convocado en Badajoz, y ya tiene a tope a Jairo y Zarfino. El que también estará en el estadio Romano es Enric Gallego, pese a ver la cartulina roja en Badajoz, ya que el Juez Único de Competición le retiró la primera amarilla que vio en el Nuevo Vivero. «Enric es un jugador distinto, de nivel alto, alto, alto. pero mejor para nosotros, porque la victoria sabrá mejor si tenemos los mejores jugadores enfrente», comentó el técnico del Mérida en la previa.

Nafti convocó ayer a sus veinte jugadores disponibles. Volverá a tener que hacer dos descartes en las horas previas al derbi. Tanto la lista como la alineación gira en torno al estado de forma de Chema Mato y José Cruz, bajas hace una jornada y dudas hasta última hora. «Están mejor, así que tienen posibilidades de entrar en la convocatoria y dentro del once», deslizó Nafti el viernes.

Si ambos se encuentran al cien por cien, entrarían en el lateral derecho por Iván Pérez y en el mediocentro por Checa. Los nueve jugadores restantes serán los mismos que hace una semana perdieron el derbi ante el Villanovense, con la única duda de Javi Gómez o Iván Aguilar como hombre más adelantado. «Cuando las cosas no salen bien, se habla de revolución. Pero nosotros estamos haciendo las cosas bien en los últimos dos partidos y medio. En Murcia perdimos dos puntos y ante el Villanovense, uno», analiza el técnico emeritense.

Por su parte, gracias a las altas que tiene el Extremadura Juan Sabas podrá mover el 'once' inicial. Aitor, ya recuperado, podría volver a su lugar en el lateral derecho en detrimento de Álex Díez, mientras que Pardo, si está apto para jugar, podría regresar a su lugar en el centro de la zaga junto a Borja García. Jairo, ya totalmente recuperado, puede ocupar una banda, con Valverde en el otro extremo y Kike Márquez por detrás de Enric Gallego. «Cuando venía a Almendralejo en el coche tenía claro el 'once', pero ahora con el paso de los días surgen muchas dudas. Tengo previsto un 'once', un plan B y un plan C», comenta el técnico del Extremadura, Juan Sabas.

Sin referencias

El propio Sabas admite que el encuentro será complicadísimo para ambos equipos, por lo que los suyos tienen que jugar también con la presión que tiene el Mérida, que está luchando por salvar la categoría. «Te vas a encontrar un Mérida que se juega la vida y que no te va a dejar dar diez pases seguidos. Tenemos que ir pensando que es una guerra a vida o muerte», sentencia Sabas.

«A lo que nos obliga el cambio de entrenador del rival es a incidir más en lo nuestro. No sabemos qué va a cambiar en situaciones de balón parado y otros aspectos del juego, así que hemos trabajado en insistir en nuestro trabajo: tener más balón en campo contrario, crear más peligro, tener más precisión en los últimos metros y mantener disciplina defensiva de los últimos dos meses. Todo sabiendo lo que tenemos enfrente a nivel individual», valora el técnico del Mérida.

En definitiva, que solo uno de los dos abandonará el Romano feliz. A no ser que un empate les amargue la noche y la semana a los dos.